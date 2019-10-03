Paramount Comedy покажет сериал «Корпорация» на украинском языке

Показ первого эпизода сериала на украинском языке состоится на канале 8 октября в 21:25. Об этом сообщает пресс-служба 1+1 media.

«Корпорация» − это ситуационный комедийный сериал, который в юмористической форме рассказывает о нелегкой жизни сотрудников крупной корпорации под управлением руководителя-тирана. В центре сюжета − двое младших менеджеров, Мэт и Джейк, которые мечтают о стремительном карьерном росте, а вместо этого постоянно ввязываются во всевозможные проблемы и часто получают за это на орехи. Если бы не их коллега Грейс из отдела кадров − увольнение этих двух было бы неизбежным, а неприятностей, катастроф и форс-мажоров у них точно бы прибавилось. И это не считая постоянных проблем, которые им охотно подстраивают помощники-подхалимы босса.

Мировая премьера сериала состоялась в 2018 году в Соединенных Штатах Америки. Сейчас он имеет оценку 7,5/10 по версии престижного американского сайта с оценками кино- и телекартин IMDB, а продюсеры уже работают над съемками третьего сезона сериала, который выйдет на телеэкраны в 2020 году.

Напомним, 2 октября в 23:30 юмористический телеканал Paramount Comedy показал 23-й сезон сериала «Южный парк» в переводе на украинский язык.

Фото: credit Chris Buck