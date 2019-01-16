«Опер» возвращается на «2+2»

«Оперу» быть! Уже 4 февраля в 20:30 на телеканале «2+2» стартует новый сезон детективного сериала «Опер по вызову», в котором привлекательный и отчаянный оперативник Артем Трофимов опять берется за расследование дерзких преступлений.

Рискуя своей жизнью, команда Департамента криминальной разведки распутывает сверхсложные и крайне опасные преступления, проникая в мир криминальных сообществ. Каждое дело – вызов, каждое преступление – новая «легенда». Но права на ошибку у агентов нет, ведь маньяки и аферисты стали еще более ловкими, и каждое спецзадание может закончится потерей для команды.

«Мы снимаем сериал уже больше года, за это время вышло три сезона, а зрители видели моего Трофимова в разных образах. Перед командой «Опера» стояло тяжелое задание – удивить и показать что-то новое. Поэтому в новых сериях все наши агенты попробуют себя в сложных спецоперациях, а опер Трофимов будет и прыгать со зданий, и биться, и даже танцевать», – комментирует Павел Вишняков, исполнитель главной роли.

В главных ролях: Павел Вишняков, Стася Ровинская, Александр Игнатуша, Артем Мартынишин, Александр Пожарский, Валентина Ищенко. Также в сериале снялись Остап и Дмитрий Ступки, Геннадий Попенко, Павел Костицын, Снежана Егорова, Семен Горов и др. Режиссеры ленты: Заза Буадзе и Денис Тарасов. Главный сценарист – Александра Смилянская. Количество серий – 32.

Четвертый сезон «Опера по вызову» по заказу телеканала «2+2» снимает «RunGo Studio». Продюсеры: Сергей Карпенко, Дмитрий Сафановский, Максим Мовчан, Вадим Червяков.

Заглавное фото: Ната Боровик