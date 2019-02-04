🎩 «Онлайн гид по стилю» – digital-проект ТЕТ с Леонидом Мартынчиком
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🎩 «Онлайн гид по стилю» – digital-проект ТЕТ с Леонидом Мартынчиком

от Telekritika
От Telekritika 30
Главная Медиатусовка 🎩 «Онлайн гид по стилю» – digital-проект ТЕТ с Леонидом Мартынчиком

В digital-проекте Леонид Мартынчик делится опытом и знаниями о моде, рассказывает о собственном пути к признанию и помогает читателям исправить стильные ошибки.

Месяц назад стало известно, что ведущим проекта телеканала ТЕТ «Богиня шопинга» станет Леонид Мартынчик.

Самый стильный мужчина страны не только появится в эфире, но и в digital-проекте «Онлайн гид по стилю», который запускает телеканал ТЕТ. Леонид поможет разобраться, как правильно организовать гардероб, отыскать свой уникальный стиль среди разнообразия трендов и стать настоящей Богиней.

Напомним, что реалити-шоу «Богиня шопинга», где Леонид выступит в роли эксперта по женскому луку, выйдет в эфир 18 февраля. В каждом выпуске участие принимают четыре девушки. Они показывают свой собственный гардероб, выполняют поставленное задание от украинской иконы стиля в рамках бюджета, дефилируют, получают фидбэк от комментаторов и выбирают победительницу.

На Youtube-канале ТЕТ уже можно просмотреть ролики о стиле, а на сайте почитать статьи: «Как воспитать в себе вкус?» и «Что такое стильно выглядеть?», а также просмотреть два обучающих ролика: «Что такое стиль?» и «Базовый гардероб стильного человека».

Так как ведущий проекта уверен, что в шаблонном мышлении модниц и модников виноваты блогеры, реклама и модные журналы, то запуск проекта сразу в двух форматах, ТВ и диджитал, должен «выстрелить» и никого не убить, ну разве что чуточку подкорректировать чувство стиля и уверенность в своей уникальности.

Фото: телеканал ТЕТ

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