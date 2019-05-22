⚡ Ольгу Кислую «ушли» из «Вікна-новини» на СТБ

Телеканал СТБ 20 мая покинула Ольга Кислая – исполнительный продюсер информационной программы «Вікна-новини». Об этом она сообщила на своей Facebook-странице.

Судя по сообщению, уход Ольги произошел не по собственному желанию. «Сегодня стараниями “добрых” людей перевернута страница длиной в 24 года», – написала Ольга Кислая.

Причина ухода – не сообщается. Ольга Кислая была в числе тех, кто запускал программу в 1995 году: она один из инициаторов использования харьковского провописания украинского языка в программе, которое долгие годы было фишкой новостной программы.

Напомним, 20 мая, после трехнедельного перерыва, «Вікна-новини» начали вещание в виртуальной декорации. Отдел новостей СТБ был объединен с отделом новостей ICTV – редакции новостных служб теперь находятся в одном помещении на улице Паньковской. До переезда редакция «Вікна-новини» размещалась в офисных помещениях на улице Шевцова.

Как известно, в телехолдинге StarLightMedia с лета 2018-го проходит проект «Трансформация». 1 января холдинг перешел на новую организационную структуру – дивизиональную, которая включает дивизионы «Вещание», «Новости», «Производство» и «Центры экспертиз». Как сообщалось ранее, глава дивизиона «Новости» – Александр Богуцкий, руководитель «Фактов» – Елена Соловьева (Фроляк), руководитель «Вікна-новини» – Владимир Павлюк, руководитель «Свободы слова» – Михаил Павлов, руководитель «Утро в большом городе» – Андрей Слободян, руководитель публицистических программ – Оксана Соколова, руководитель проектов «Антизомби», «Гражданская оборона», а также «Производственной службы» – Оксана Дыхнич, руководитель «Диджитал» – Ольга Тыщук.

Фото: Facebook Ольги Кислой