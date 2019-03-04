🙉 Олег Винник мог бы поехать на Евровидение
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🙉 Олег Винник мог бы поехать на Евровидение

от Telekritika
От Telekritika 109
Главная Медиатусовка 🙉 Олег Винник мог бы поехать на Евровидение

В интервью Кате Осадчей Олег Винник рассказал, за какую сумму он мог бы поехать на Евровидение.

В этом году, наверное, даже те, кто никогда не следил за Евровидением, не смогли пройти мимо самого скандального события этой зимы: неоднозначные артисты, политика, замена участников, отказы и новость о том, что Украина не будет принимать участие в ежегодном песенном конкурсе.

Телеведущая Катя Осадчая уделила этому эпичному событию внимание и в своей программе «Світське життя» решила поинтересоваться у украинских артистов, кто из них хотел бы принять участие в Евровидении. Среди опрошенных оказался и Олег Винник.

Как оказалось, артист хотел представлять Украину на Евровидении в Германии в 2011 году, но ему не понравились жесткие условия, а также очень высокая стоимость участия в конкурсе.

«Я написал песню украинско-немецкую. И когда я спросил, как это все происходит, мне предложили заплатить 600 тысяч то ли долларов, то ли евро. Для меня это, конечно, были космические деньги, и я не согласился на это дело», – рассказал Винник Осадчей.

Певец также озвучил настоящие суммы участия в конкурсе: «Сегодня есть один плюс, что артист должен заплатить примерно где-то 150 тысяч долларов. На сегодняшний день я могу себе это позволить и поехать за 150 тысяч долларов выступить, как лицо Украины».

Новости «Телекритики» о Нацотборе на участие в Евровидении можно прочитать по ссылке.

Фото: Facebook

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