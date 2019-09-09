Олег Сенцов анонсировал пресс-конференцию

Первая пресс-конференция Олега Сенцова и Александра Кольченко после освобождения состоится 10 сентября, во вторник. Информация об этом появилась на Facebook-странице Сенцова.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. Самолет с 35 бывшими украинскими политзаключенными и военнопленными приземлился в аэропорту «Борисполь». Олега Сенцова в аэропорту встретили дочь Алина и двоюродная сестра Наталья Каплан.

Олег Сенцов и Александр Кольченко были задержаны весной 2014 года после аннексии Крыма по обвинению в терроризме. 25 августа 2015 года Сенцова осудили на 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Кольченко – на 10 лет.

Фото: bbc.ua