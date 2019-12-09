Одну из Киевских улиц могут назвать в честь журналиста Гарета Джонса

4 декабря на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики депутаты поддержали переименование ряда столичных топонимов. Об этом сообщается на сайте совета.

Таким образом, в Шевченковском районе столицы может появиться переулок, который будет носить имя британского журналиста Гарета Джонса. Он был одним из первых западных корреспондентов, которые своими публикациями донесли миру правду о Голодоморе в Украине в 1932-1933 годах.

29 марта 1933 года Джонс созвал в Берлине пресс-конференцию, на которой впервые публично заявил о катастрофическом голоде в Украине. Пресс-релиз перепечатали ведущие мировые издания, в частности New York Evening Post и Manchester Guardian.

Идею присвоения столичной улице имя Гарета Джонса поддержали 104 человека. Общественное обсуждение проходило на сайте КГГА с 19 марта по 19 мая 2019 года.

Все переименования должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.

Напомним, 28 ноября в Украине стартовала премьера фильма «Цена правды». Картина рассказывает о валлийском журналисте Гарете Джонсе, который в 1932-33 годах побывал в сталинской Украине и первым рассказал о Голодоморе.

Фото: Pexels

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!