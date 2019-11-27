Ocean Media опроверг информацию об успешности digital-проекта «Бепантен плюс»

В середине октября 2019 года Isobar Ukraine поделилось своим кейсом для фармакологического препарата «Бепантен Плюс». Агентство утверждает, что, отказавшись от ТВ-рекламы и перенаправив бюджет на digital, «Бепантен Плюс» смог «войти в топ-3 категории среди полусотни конкурентов». Неделю спустя данную информацию опроверг сейлз-хаус ТВ-рекламы Ocean Media.

Isobar Ukraine ранее заявило, что благодаря важному инсайту «татуировки – отличный способ замаскировать шрамы», демонстрирующему, что бренд ответственно относится к обществу, площадке YouTube и нативному контенту, проект «Человек со шрамом» получил «160 тысяч органических просмотров (полных). Еще 340 тысяч пришло через Instagram аккаунт нашего амбассадора Валерии Крук, а общий охват анонсов с помощью промо составил 1,2 млн».

Также в Isobar Ukraine отметили: «Даже без поддержки на ТВ нам удалось нарастить долю рынка и выйти на 3 место в категории. Положительная динамика сохранялась даже «не в сезон», но самое главное – мы нашли решение для людей, которые испытывали дискомфорт из-за своих шрамов, подарили им уникальный опыт и несомненно изменили их жизнь к лучшему… В итоге мы не только решили задачу бренда и помогли людям справиться с их проблемами, но и оказались у истоков нового глобального контентного проекта: формат украинских разработчиков «Человек со шрамом» не только получит продолжение во 2-м сезоне в Украине, но и будет локализован в других странах уже в ближайшее время».

Проанализировав данный кейс, эксперты из Ocean Media заявили «… агентство Isobar в самой статье не приводит никакой доказательно базы, за счет каких факторов произошел рост продаж, и фактаж «стали топ-3 в категории» — единственная присутствующая цифра. Не указаны ни категория, ни конкуренты, ни период кампании, ни какие-либо другие цифры». Согласно их мнению, именно ТВ-реклама была эффективной для бренда с зонтичным названием «Бепантен». «Известно, что статистика поисковых запросов косвенно отображает популярность брендов. И по ней видно, что «Бепантен плюс» ищут только в одном регионе – Киеве, тогда как «Бепантен» популярен во всей Украине. Это ли не показатель эффективности ТВ-кампании?», — говорится в пресс-релизе Ocean Media.

Также эксперты указывают, что на популярность кампании повлияли следующие факторы.

«Представленность в точках продаж. Несколько лет подряд, клиент увеличивает пенетрацию в аптечных сетях к сезону продаж, и 2019 год не стал исключением. Наличие препарата в рознице, конечно же, позитивно сказывается на продажах.

Работа с фармацевтами. Мы видим, что в 2019 году клиент в период проведении кампании усилил работу с фармацевтами.

Сезонность. Хоть в кейсе не указан период проекта, известно, что сериал был запущен в первую неделю августа. Лето – традиционно высокий сезон для ранозаживляющих средств, и всплеск продаж наблюдается уже несколько лет. Так что рост продаж закономерен.

ТВ и диджитал. Действительно, «Бепантен Плюс» в 2019 на ТВ не вышел. Но в ТВ-эфире в течение 2019 года (в т.ч. и в период диджитал-проекта «Бепантен плюс») была размещена рекламная кампания для бренда «Бепантен мазь». В маркетинге – это известный факт, что реклама одного бренда с зонтичным названием растит продажи всех остальных брендов/продуктов, которые в названии содержат имя зонтичного бренда».

Фото: Unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!