🚦 Общественный вещатель вернул Джулая в телеэфир и свел его в паре с Босянком

Им составят компанию спортивные комментаторы «Общественного» Вадим Шевякин и Владислав Шалота, а также комментатор «Общественного радио» Вадим Власенко, сообщает общественный вещатель.

Дмитрий Джулай до 2007 года комментировал матчи Лиги чемпионов УЕФА для тогда еще государственного канала «Перший національний». С 2012 года и до прошлой осени Дмитрий жил и работал в Ирландии в российской редакции спортивного телеканала Setanta. «Среди украинских болельщиков имя Дмитрия Джулая звучит с приставкой "самый лучший", и каждый раз футбольные фанаты обсуждают возможность его возвращения в Украину. И вот со следующей недели Дмитрий вернется специально для того, чтобы стать голосом футбольных трансляций на "Общественном"», – сообщает НОТУ.

Денис Босянок в 2012 году комментировал матчи Евро-2012. Владислав Шалота известен зрителям «Общественного» тем, что комментировал Юношеские Олимпийские игры, Клубный чемпионат мира по футболу, Чемпионат Европы по легкой атлетике и последний сезон Кубка мира по биатлону. Голосом молодого спортивного комментатора и футбольного блогера Вадима Шевякина с 2015 года звучали футбольные матчи и выпуски спортивных новостей на «Общественном».

Вадим Власенко работал комментатором на двух футбольных чемпионатах мира и трех первенствах Европы. С 2006-го комментирует поединки Лиги чемпионов и Европы и клубных чемпионатов Старого света, а также матчи баскетбольных Евробаскета и Еврокубка, розыгрыши теннисных Кубка Дэвиса и Федерации. С 2015 года – один из ведущих информационно-аналитической программы «Футболомания» на «Радіо Промінь».

Чемпионат мира по футболу среди юношеских сборных U-20 пройдет в Польше с 23 мая по 15 июня. По результатам жеребьевки сборная Украины сразится со сборными США (24 мая), Катара (27 мая) и Нигерии (30 мая).

Напомним, в феврале футбольный комментатор Роберто Моралес ушел с телеканалов «Футбол 1/2». Сейчас он сотрудничает с MEGOGO.

Фото: НОТУ