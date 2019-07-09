Общественный вещатель самостоятельно проведет нацотбор на Детское Евровидение-2019

Национальный отбор на участие в Детском песенном конкурсе Евровидение-2019, как и в прошлом году, будет проходить онлайн. Зарегистрироваться для участия в онлайн-отборе может любой исполнитель или группа исполнителей в возрасте от 9 до 14 лет. Для этого необходимо заполнить заявку на официальном сайте junior.eurovision.ua и добавить видеозапись, где участник исполняет песню вживую в сопровождении записанной инструментальной фонограммы без бек-вокала.

Продолжительность композиции не должна быть больше трех минут, а песня не должна коммерчески издаваться, публиковаться или исполняться публично (слова или музыка) до 1 мая 2019 года. Кроме этого, участникам нужно снять видеовизитку в произвольной форме, где необходимо представить себя и ответить на вопрос: «Что для тебя победа?» и «Что для тебя Украина?», а также по желанию можно рассказать про свою семью, родной край и увлечения.

Глава оргкомитету нацотбора Детского дЕвровидения-2019, член правления Общественного Александра Кольцова считает такой формат проведения нацотбора очень удобным: «Благодаря онлайн-платформе к отбору смогли присоединиться все желающие, поскольку правила подачи заявки не требовали поездок родителей с детьми в Киев, а технические требования к заявке не предусматривали значительных трат – мы сделали отбор максимально демократическим, поэтому каждый, кто имел записанное на телефон видео, мог принять участие. В этом году мы повторим этап предыдущего отбора в онлайне, с правилами и требованиями к песенному материалу и выступлению можно ознакомиться на сайте. В прошлом году было много прекрасных детей, надеемся, многие из них вернутся в конкурс в этом году с новыми произведениями», — сообщила она.

Напомним, финал Детского Евровидения-2019 пройдет 24 ноября в г. Гливице (Польша). В прошлом году национальный отбор на конкурс был под угрозой срыва: Общественный вещатель планировал отказаться от его проведения. После резонанса компания изменила свои планы относительно конкурса и провела нацотбор. Сам конкурс в прошлом году проходил в Минске (Белорусь), представительница от Украины Дарина Красновецкая с песней Say Love заняла четвертое место. Нацотбор на взрослое Евровидение последние 4 годы проводит телеканал СТБ.

Фото: НОТУ