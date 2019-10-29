«Суспільне мовлення» получило технику от шведского министра

Министр международного сотрудничества в области развития Швеции Ларс-Йохан Питер Эрикссон 28 октября представил «Суспільному» новую технику, приобретенную в рамках проекта при поддержке Швеции. Техническая база нескольких региональных филиалов вещателя пополнилась комплектами видеокамер, штативов, микрофонов и передатчиков Live U. Об этом сообщает пресс-служба «Суспільного».

Для технической реализации проекта была привлечена компания Crown Agents. Она предоставила необходимое для построения разветвленной инфраструктуры оборудование и программное обеспечение. «UA: Суспільне мовлення» и Офис медиаразвития Шведского радио SR MDO разработали концепцию «Единого цифрового пространства» между региональными филиалами и главным офисом «Суспільного», цель которой — построить эффективную систему регионального вещания.

Отметим, в марте сообщалось, что Япония выделила Украине грант для перехода телеканалов «Суспільного» на HD-вещание.

Напомним, в прошлом году сообщалось, что финансированная шведским правительством организация SIDA предоставила «Суспільному» € 410 000 для проведения организационного и финансового аудита Ernst & Young в 2018 году. Тогда же сообщалось, что в 2018-2021 за счет SIDA в размере € 4 млн (общая сумма проекта за весь период) через SR MDO будет реализовываться проект международной технической помощи «Поддержка регионализации «Суспільного мовлення» в Украине 2018-2021», что включает тренинги, учебные визиты, закупку техники и программного обеспечения.

Фото: Александра Йорк

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!