💰 Общественный вещатель отчитался о затратах и заработках в 2018

Соответствующая информация обнародована в отчете НОТУ за 2018-й, который доступен на сайте Общественного вещателя.

Предприятие потратило 776,56 млн гривен, из которых 628,8 млн гривен ушли на оплату труда. Еще 75,15 млн гривен потрачено на оплату услуг по производству и трансляциям (без уточнений), 1,37 млн гривен – на «предметы, материалы, оборудование и инвентарь». Коммунальные услуги обошлись НОТУ в 35,81 млн гривен. В статье «Другие текущие расходы» указано 35,3 млн гривен, она не расписана.

Из 154,19 млн гривен, которые компания заработала в прошлом году, половина суммы – это проданная сублицензия группе «Интер» на Чемпионат мира по футболу. «Интер» заплатил Общественному 79,2 млн гривен.

Доход от рекламы составил всего 41,83 млн гривен, из которых центральная дирекция (телеканалы «UA:Перший» и «Культура») получила 21,12 млн гривен, реклама на радио – 18,91 млн гривен, остальные 1,81 млн гривен – рекламный доход 25 филиалов НОТУ. От телемагазинов Общественный вещатель получил 5,8 млн гривен, спонсорство – 2,8 млн гривен. 1,7 млн гривен принесли размещение программ лотереи «Мегалот» и НОК Украины. Еще 11,29 млн гривен в НОТУ получили от аренды.

Также в отчете НОТУ за 2018-й указано, что в течение 2018 года предприятие привлекло донорской помощи на сумму $10 млн, и перечислены 15 проектов с указанием суммы грантов.

Напомним, 31 января перед голосованием за расторжение контракта с Зурабом Аласанией наблюдательный совет Общественного вещателя заслушал отчет о деятельности фонда по поддержке НОТУ, в котором имелись признаки нарушения использования денег доноров.

Фото: НОТУ