Общественный совет Нацсовета создал Независимый экспертный совет по вопросам выборов

Координатором экспертного совета стала Наталья Клитная – председатель правления Ассоциации правообладателей и поставщиков контента, сообщает Нацсовет.

В соответствии с Положением, регламентирующим деятельность Независимого экспертного совета, главной его задачей будет «содействие соблюдению средствами массовой информации требований законодательства о выборах и соблюдение журналистской этики».

В общей сложности о желании принять участие в работе этого временного коллегиального экспертного органа заявили 15 человек, подав соответствующие заявления. Члены общественного совета проголосовали за возможное количество участников. Было предложено два варианта – или все 15 кандидатов, или только 11 человек, что, по мнению большинства, является оптимальным количеством членов экспертного совета для эффективной работы. Большинством голосов принят второй вариант, то есть в экспертный совет должны войти 11 членов.

Общественный совет решил провести рейтинговое голосование по всем кандидатам, подавшим заявления, даже тем, которые предоставили их с опозданием на несколько дней. В итоге в состав Независимого экспертного совета вошли:

Елена Андриенко, член общественного совета, главный юрист рекламного холдинга Publicis Group;

Ольга Большакова, руководитель Центра адвокации и лоббирований Независимой ассоциации телерадиовещателей;

Александр Борисенко, советник заместителя руководителя аппарата Верховной рады на общественных началах, рекомендованный ОО «Медийная инициатива “За права человека”»;

Наталья Клитная, председатель правления АППК;

Елена Любченко, юрист телеканала «Украина»;

Любовь Найденова, психолог, заместитель директора Института социальной и политической психологии НАПНУ;

Ирина Скрипка, заместитель гендиректора по юридическим вопросам сейлз-хауса телевизионной рекламы Ocean Media (продает рекламу на каналах группы StarLightMedia)

Андрей Соломаха, медиаюрист, рекомендованный общественной союзом «Всеукраинская ассоциация вещания общин»;

Ирина Стройко, юристконсульт ТРК «Студия 1+1», председатель комитета по вопросам СМИ и рекламного права Ассоциации юристов Украины и директор ООО «Молодость Дистрибьюшн»;

Александр Чекмышев, руководитель ВОО «Ассоциация “Общее пространство”», рекомендованный ОО «Фундація “Суспільність”»;

Светлана Чунихина, рекомендованная правлением Ассоциации политических психологов Украины.

Среди тех, кто не прошел в экспертный совет, юрист «Медиа Группы Украина» Евгений Буцан, два эксперта из регионов, а также член общественного совета при Нацсовете, заместитель шеф-редактора «Детектор медиа» Марьяна Кучерук (Закусило). Первые трое не пришли на заседание. Марьяна Кучерук после голосования взяла самоотвод, объяснив это тем, что была против вхождения в этот временный коллегиальный орган юристов телерадиоорганизаций.

При Нацсовете сформирована рабочая группа, которая осуществляет надзор за соблюдением телерадиоорганизациями избирательного законодательства. Ее возглавляет первый заместитель председателя Ольга Герасимьюк, ближайшее заседание запланировано на 8 февраля.

Фото: pixabay