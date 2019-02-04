Общественный совет Нацсовета создал Независимый экспертный совет по вопросам выборов
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Общественный совет Нацсовета создал Независимый экспертный совет по вопросам выборов

от Telekritika
От Telekritika 23
Главная Новости Общественный совет Нацсовета создал Независимый экспертный совет по вопросам выборов

Общественный совет при Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 1 февраля избрал Независимый экспертный совет по вопросам деятельности масс-медиа во время выборов в составе 11 человек.

Координатором экспертного совета стала Наталья Клитная – председатель правления Ассоциации правообладателей и поставщиков контента, сообщает Нацсовет.

В соответствии с Положением, регламентирующим деятельность Независимого экспертного совета, главной его задачей будет «содействие соблюдению средствами массовой информации требований законодательства о выборах и соблюдение журналистской этики».

В общей сложности о желании принять участие в работе этого временного коллегиального экспертного органа заявили 15 человек, подав соответствующие заявления. Члены общественного совета проголосовали за возможное количество участников. Было предложено два варианта – или все 15 кандидатов, или только 11 человек, что, по мнению большинства, является оптимальным количеством членов экспертного совета для эффективной работы. Большинством голосов принят второй вариант, то есть в экспертный совет должны войти 11 членов.

Общественный совет решил провести рейтинговое голосование по всем кандидатам, подавшим заявления, даже тем, которые предоставили их с опозданием на несколько дней. В итоге в состав Независимого экспертного совета вошли:

Елена Андриенко, член общественного совета, главный юрист рекламного холдинга Publicis Group;

Ольга Большакова, руководитель Центра адвокации и лоббирований Независимой ассоциации телерадиовещателей;

Александр Борисенко, советник заместителя руководителя аппарата Верховной рады на общественных началах, рекомендованный ОО «Медийная инициатива “За права человека”»;

Наталья Клитная, председатель правления АППК;

Елена Любченко, юрист телеканала «Украина»;

Любовь Найденова, психолог, заместитель директора Института социальной и политической психологии НАПНУ;

Ирина Скрипка, заместитель гендиректора по юридическим вопросам сейлз-хауса телевизионной рекламы Ocean Media (продает рекламу на каналах группы StarLightMedia)

Андрей Соломаха, медиаюрист, рекомендованный общественной союзом «Всеукраинская ассоциация вещания общин»;

Ирина Стройко, юристконсульт ТРК «Студия 1+1», председатель комитета по вопросам СМИ и рекламного права Ассоциации юристов Украины и директор ООО «Молодость Дистрибьюшн»;

Александр Чекмышев, руководитель ВОО «Ассоциация “Общее пространство”», рекомендованный ОО «Фундація “Суспільність”»;

Светлана Чунихина, рекомендованная правлением Ассоциации политических психологов Украины.

Среди тех, кто не прошел в экспертный совет, юрист «Медиа Группы Украина» Евгений Буцан, два эксперта из регионов, а также член общественного совета при Нацсовете, заместитель шеф-редактора «Детектор медиа» Марьяна Кучерук (Закусило). Первые трое не пришли на заседание. Марьяна Кучерук после голосования взяла самоотвод, объяснив это тем, что была против вхождения в этот временный коллегиальный орган юристов телерадиоорганизаций.

При Нацсовете сформирована рабочая группа, которая осуществляет надзор за соблюдением телерадиоорганизациями избирательного законодательства. Ее возглавляет первый заместитель председателя Ольга Герасимьюк, ближайшее заседание запланировано на 8 февраля.

Фото: pixabay

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