ДиджиталНовостиСМИ

Образовательная медиаплатформа «Интершкола» открыла новый онлайн-проект

от Telekritika
От Telekritika 215
Главная Диджитал Образовательная медиаплатформа «Интершкола» открыла новый онлайн-проект

На время карантина…

На время карантина «Интершкола» перевела участников проекта на онлайн-обучение, сообщает пресс-служба.

Специалисты «Интершколы» подготовили новые онлайн-курсы для будущих сценаристов, звукорежиссеров, операторов, продюсеров, а также запустили новый онлайн-проект под хештегами #учусьдома #меняюсьдома #создаюдома.

«Мы решили объединить ребят, которые так же, как и участники проекта «Интершкола», используют появившееся время для учебы, развития, экспериментов. Так родилась идея нового направления #учусьдома, #меняюсьдома, #создаюдома», прокомментировала руководитель образовательного проекта Алена Шевченко.

В проекте могут принять участие все желающие. Для этого нужно опубликовать свою видеоработу в Faceboook или Instagram с одним из хештегов #учусьдома, #меняюсьдома, #создаюдома. Ежедневно команда «Интершколы» будет мониторить публикации и размещать эти работы на своих страничках, на которые регулярно заходят преподаватели «Интершколы» – известные телеведущие, операторы, сценаристы, режиссеры. Понравившиеся работы будут отмечены и прокомментированы преподавателями школы.

Кроме того, участники смогут делиться своими историями, ознакамливаться с наработками других людей и вместе конструктивно их обсуждать, а со временем создать собственный продакшн.

Напомним: ранее стало известно, что на «Интере» стартует новый сезон тревел-шоу «Орел и решка. Безумные выходные».

Фото: unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Стала известна дата премьеры нового реалити «Любий, ми...

18.03.2020

Paramount Comedy покажет сериал про медиков «Клиника»

26.03.2020

Нацсовет меняет порядок работы во время карантина

27.03.2020

Министерство здравоохранения запустило официальное сообщество в Viber

23.03.2020

Divan.TV запускает акционные пакеты с фильмами

19.03.2020

Viasat призывает пользоваться услугами официальных провайдеров

24.03.2020

Стартовал прием заявок на участие в журналистском конкурсе...

05.03.2020

«Сніданок з 1+1» создал анимационный ролик для детей...

20.03.2020

Дополнительные функции Hangouts Meet от Google на время...

04.03.2020

«Сніданок з 1+1» презентовал новый весенний проморолик

11.03.2020