Образовательная медиаплатформа «Интершкола» открыла новый онлайн-проект

На время карантина «Интершкола» перевела участников проекта на онлайн-обучение, сообщает пресс-служба.

Специалисты «Интершколы» подготовили новые онлайн-курсы для будущих сценаристов, звукорежиссеров, операторов, продюсеров, а также запустили новый онлайн-проект под хештегами #учусьдома #меняюсьдома #создаюдома.

«Мы решили объединить ребят, которые так же, как и участники проекта «Интершкола», используют появившееся время для учебы, развития, экспериментов. Так родилась идея нового направления #учусьдома, #меняюсьдома, #создаюдома», – прокомментировала руководитель образовательного проекта Алена Шевченко.

В проекте могут принять участие все желающие. Для этого нужно опубликовать свою видеоработу в Faceboook или Instagram с одним из хештегов #учусьдома, #меняюсьдома, #создаюдома. Ежедневно команда «Интершколы» будет мониторить публикации и размещать эти работы на своих страничках, на которые регулярно заходят преподаватели «Интершколы» – известные телеведущие, операторы, сценаристы, режиссеры. Понравившиеся работы будут отмечены и прокомментированы преподавателями школы.

Кроме того, участники смогут делиться своими историями, ознакамливаться с наработками других людей и вместе конструктивно их обсуждать, а со временем создать собственный продакшн.

Напомним: ранее стало известно, что на «Интере» стартует новый сезон тревел-шоу «Орел и решка. Безумные выходные».

Фото: unsplash

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