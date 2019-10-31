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Обновились правила пересечения блокпостов в районе ООС для СМИ

от Telekritika
От Telekritika 464
Главная Новости Обновились правила пересечения блокпостов в районе ООС для СМИ

Операция объединенных сил Украины опубликовала измененные правила пересечения блокпостов для журналистов.

Операция объединенных сил Украины на своей Facebook-странице написала разъяснение о пересечении блокпостов в район ООС для СМИ. 

В сообщении описаны измененные правила пересечения блокпостов, а также отмечается, что СМИ не прекращают работу в районе ООС.  Так, сотрудники региональных СМИ Донецкой и Луганской областей могут пересекать блокпосты и свободно перемещаться в пределах этих областей на основании журналистских удостоверений. Если же эти представители СМИ работают в районах выполнения боевых задач силами ООС – необходимо предъявить пресс-карточки.

Представителям общенациональных и иностранных СМИ нужно иметь при себе пресс-карты ООС и документы, подтверждающие личность. 

В том случае, если журналист не имеет пресс-карты, но едет в пресс-центр штаба операции в Краматорск для аккредитации и получения пресс-карты, контактное лицо в пресс-центре должно сообщить об аккредитации журналиста.

Фото: Unsplash

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