Обновились правила пересечения блокпостов в районе ООС для СМИ

Операция объединенных сил Украины на своей Facebook-странице написала разъяснение о пересечении блокпостов в район ООС для СМИ.

В сообщении описаны измененные правила пересечения блокпостов, а также отмечается, что СМИ не прекращают работу в районе ООС. Так, сотрудники региональных СМИ Донецкой и Луганской областей могут пересекать блокпосты и свободно перемещаться в пределах этих областей на основании журналистских удостоверений. Если же эти представители СМИ работают в районах выполнения боевых задач силами ООС – необходимо предъявить пресс-карточки.

Представителям общенациональных и иностранных СМИ нужно иметь при себе пресс-карты ООС и документы, подтверждающие личность.

В том случае, если журналист не имеет пресс-карты, но едет в пресс-центр штаба операции в Краматорск для аккредитации и получения пресс-карты, контактное лицо в пресс-центре должно сообщить об аккредитации журналиста.

Фото: Unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!