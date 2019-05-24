📢 Обнародована финальная программа конференции «Дни электронных коммуникаций»

Организаторы мероприятия – ведущие профильные ассоциации Интернет-ассоциация Украины, Ассоциация правообладателей и поставщиков контента и Латвийская ассоциация электронных коммуникаций – финализировали программу конференции «Дни электронных коммуникаций», которая состоится с 30 мая по 2 июня в комплексах «Джинтама Бриз», «Глебовка» в селе Глебовка Киевской области.

Конференция состоится при участии телекомпровайдера, представителей СМИ и государственных структур – регуляторов отрасли. По сравнению с предыдущей версией программа является более насыщенной и содержит дополнительные блоки и новых спикеров.

Дополнено содержание «телевизионных» секций для провайдеров. Так, блок обсуждения проекта закона «Об аудиовизуальных медиасервисах» пройдет при поддержке Центра демократии и верховенства права (CEDEM). Ведущий юрист Центра Игорь Розкладай, как один из главных идеологов нового проекта, расскажет о планируемых изменениях в подходе к регулированию распространения.

На ДЭКе также обнародуют статус кодирования спутникового сигнала телеканалов медиагруппы. Исполнительный директор и руководитель направления платного телевидения 1+1 media Ярослав Пахольчук в своем докладе 31 мая расскажет о том, почему кодирование спутникового сигнала неотвратимо, с какой целью его проведут и каким образом оно повлияет на игроков индустрии и рынок платного телевидения в целом. В обсуждении также примут участие Юлия Трибушная, директор дивизиона Digital и PayTV StarLightMedia, и Денис Васянович, генеральный директор ООО «Торсат».

Актуальные вопросы взаимодействия правообладателей и провайдеров четыре ведущие украинские телегруппы и представители двух международных телехолдингов продолжат обсуждать 1 июня на организованном «Телекритикой» бизнес-завтраке во время неформального общения. На повестке дня: трудности гибридной модели Free TV и Pay TV, обсуждение реалистичности предложенных сценариев, как обеспечить рост объемов рынка Pay TV и т. п.

Также организаторы добавили секцию кибербезопасности и доклад Владимира Илибмана, представителя Cisco – американской транснациональной компании, разрабатывающей и продающей сетевое оборудование для телекоммуникационных компаний, который расскажет о новых моделях предоставления ИТ-услуг для школ.

О судьбе фиксированной связи и видение развития этого сегмента рынка расскажет Юрий Владарчик, менеджер по развитию сетевых технологий Huawei, ведущего мирового поставщика инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий и интеллектуальных устройств.

Андрей Назарук, руководитель отдела ТВ-решений COSMONOVA|NET расскажет о мировых и украинских реалиях доставки сигнала по IP.

Свою деловую часть ДЭК завершит проведением практикума по монетизации телевизионного сервиса от образовательной программы «Академия Роста» StarLightMedia. По просьбе организаторов в этом году «Академия Роста» пригласила практиков-провайдеров ведущих телеком-компаний, которые поделятся своим опытом продажи услуг телевизионных сервисов.

Посмотреть обновленную программу можно здесь.

Регистрация продолжается, чтобы принять участие в конференции, заполните, пожалуйста, форму по этой ссылке.

Генеральный медиапартнер – «1+1 медиа», генеральный информационный партнер – интернет-издание «Телекритика». Генеральный спонсор – компания DEPS.

Фото: ДЭК