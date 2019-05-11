⛔ Объекты телерадиовещания на Донетчине могут отключить за долги

Объекты Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения в Донецкой области будут частично отключены от энергоснабжения за задолженность в 1,1 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

«Многомесячные переговоры, между должником и оператором системы распределения так и не дали результатов. У компании нет иного выхода, как ограничить энергоснабжение объектов Концерна РРТ в Донецкой области», – говорится в сообщении.

В компании отметили, что о возможном отключении объектов заблаговременно проинформировали Донецкую областную государственную администрацию, органы Госэнергонадзора и руководство Концерна РРТ.

Напомним, 25 марта Кабмин принял постановление, которым запрещается отключать от электропитания стратегические объекты, к которым относятся вышки КРРТ. Аналогичные постановления Кабмином принимались и ранее, в частности 29 апреля 2015-го, но энергетические компании их игнорировали.

Как сообщалось ранее, 4–10 апреля без электричества остались объекты государственного Концерна РРТ в 6 населенных пунктах Луганской области (Станице Луганской, Сватово, Беловодске, Меловом, Новопскове и Лисичанске). Отключение произошло из-за трехмесячной задолженности госпредприятия перед электриками в размере 1,5 млн гривен. Проблемы с задолженностью перед энергетиками у КРРТ возникли из-за отсутствия договора с «Зеонбудом» на 2019-й, а также долга вещателей в размере 110 млн гривен, из которых около 97 млн гривен составляет долг общественной компании.

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