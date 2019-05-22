НСЖУ проведет общественную дискуссию по ожиданиям от Нацсовета после выборов-2019

Мероприятие рассматривается в качестве публичной профессиональной площадки для обсуждения ситуации с последними внезапными изменениями в составе Нацсовета, в частности, с отставкой его главы Юрия Артеменко.
Напомним, 4 мая председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко подал в отставку, а уже 10 мая Артеменко был назначен президентом Петром Порошенко членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, без соблюдения всех юридических процедур.
На дискуссии планируется рассмотреть вопросы:
- Как достичь политической независимости Нацсовета?
- Почему внезапно сложил полномочия председателя Нацсовета Юрий Артеменко и насколько корректным является немедленное назначение на должность члена Нацсовета сотрудника Администрации президента Владимира Горковенко?
- Возможная роль регулятора в ходе парламентской кампании – 2019…
Спикеры мероприятия:
- Сергей Томиленко, председатель НСЖУ;
- Ольга Герасимьюк, и. о. председателя Нацсовета Украины по вопросам ТВ и радио;
- Наталья Влащенко, генеральный продюсер телеканала ZIK;
- менеджеры национальных вещателей и медиаэксперты.
К участию также приглашен Владимир Горковенко, указом президента от 4 мая 2019 года назначенный членом Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
Дискуссия будет проходить в четверг, 23 мая, в конференц-зале НСЖУ (Киев, Крещатик, 27а). Начало – в 12:00.
Для участия в дискуссии просьба предварительно аккредитоваться по адресу oblik@nsju.org
Справки по телефону (044) 235-8766