НСЖУ проведет общественную дискуссию по ожиданиям от Нацсовета после выборов-2019

Мероприятие рассматривается в качестве публичной профессиональной площадки для обсуждения ситуации с последними внезапными изменениями в составе Нацсовета, в частности, с отставкой его главы Юрия Артеменко.

Напомним, 4 мая председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко подал в отставку, а уже 10 мая Артеменко был назначен президентом Петром Порошенко членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, без соблюдения всех юридических процедур.

На дискуссии планируется рассмотреть вопросы:

Как достичь политической независимости Нацсовета?

Почему внезапно сложил полномочия председателя Нацсовета Юрий Артеменко и насколько корректным является немедленное назначение на должность члена Нацсовета сотрудника Администрации президента Владимира Горковенко?

Возможная роль регулятора в ходе парламентской кампании – 2019…

Спикеры мероприятия:

Сергей Томиленко , председатель НСЖУ;

, председатель НСЖУ; Ольга Герасимьюк , и. о. председателя Нацсовета Украины по вопросам ТВ и радио;

, и. о. председателя Нацсовета Украины по вопросам ТВ и радио; Наталья Влащенко , генеральный продюсер телеканала ZIK;

, генеральный продюсер телеканала ZIK; менеджеры национальных вещателей и медиаэксперты.

К участию также приглашен Владимир Горковенко, указом президента от 4 мая 2019 года назначенный членом Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Дискуссия будет проходить в четверг, 23 мая, в конференц-зале НСЖУ (Киев, Крещатик, 27а). Начало – в 12:00.

Для участия в дискуссии просьба предварительно аккредитоваться по адресу oblik@nsju.org

Справки по телефону (044) 235-8766