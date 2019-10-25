Новый тренд в Германии: политики в роли журналистов берут интервью у коллег

Политики берут интервью у других политиков, выступая в роли журналистов. Данная тенденция наблюдается в Германии. Об этом сообщает DW.

Так, в ролике, недавно опубликованном на YouTube, можно увидеть, как глава фракции Христианско-демократического союза (ХДС) в Бундестаге Ральф Бринкхаус расспрашивает федерального канцлера Ангелу Меркель о событиях осени 1989 года. О том, что интервью проводит политик-однопартиец, зрителям сообщают только в описании видео мелким шрифтом.

Авторы видео специально сделали интервью похожим на работу профессионального журналиста, считает председатель Союза журналистов Германии (DJV) Франк Ибераль. «Зачем давать интервью критически настроенным журналистам, когда его можно сделать своими силами», — замечает Ибераль.

Также он добавил, что СМИ не случайно называют «четвертой властью», так как их задача – контролировать три другие ветви власти — законодательную, исполнительную и судебную. Таким образом получается, что данная задача решается теми, кто преследует собственные интересы, — политическими партиями.

Союз журналистов Германии предлагает провести общественные дебаты по этому вопросу, потому что для принятия каких-то правовых норм в этой сфере необходимо общественное давление. Новая тенденция партийных СМИ становится не только проблемой журналистики, но и является контрпродуктивной демократии, считает председатель Союза журналистов Германии.

В качестве примера Deutsche Welle добавляет и другие подобные случаи. Так, в начале 2019 председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр (в Германии ее часто называют АКК) встретилась с иностранными журналистами. Ее пресс-служба указала, что встреча пройдет в определенном формате, где журналисты не имеют права использовать цитаты из разговора с партийным лидером и делать фотографии. Журналисты условия выполнили, а представители ХДС — нет. Сразу после встречи в Twitter появились многочисленные фотографии, сделанные собственным фотографом ХДС, которые сопровождались подписью «АКК встретилась с более чем сотней иностранных журналистов».

На другую встречу АКК с экспертами по вопросам миграционной политики журналистов не пригласили под предлогом того, что будет происходить прямая трансляция. Однако сама Крамп-Карренбауэр назвала другую причину: ХДС сам «является хозяином своих фотографий» и может также самостоятельно писать новости. По ее мнению, в этом направлении «современная политическая коммуникация» будет развиваться и в дальнейшем.

Фото: Reuters

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