Новый сезон «Лиги Смеха» стартует 6 марта на «1+1»

В пятницу, 6 марта, на «1+1» покажут сразу два премьерных выпуска «Лиги Смеха» — в 20:25 и 22:25, передает пресс-служба.

В новом сезоне юмористического проекта от студии «Квартал 95» тренерами станут певица Наталья Могилевская и телеведущий и певец Владимир Дантес, также в тренерское кресло вернется Надя Дорофеева. А компанию им составят Станислав Боклан, Юрий Ткач, Игорь Ласточкин и Бирча.

Ведущим Чемпионата Украины по юмору «Лига смеха» остается Евгений Кошевой. А интересным нововведением шестого сезона проекта станет появление команды-джокера «Хит Леджер». Это будет сюрприз для зрителей. В каждой из игр состав команды будет полностью меняться. Кто из тренеров рискнет и возьмет себе в подопечные такую «темную лошадку», станет известно уже после эфира гала-концерта фестиваля «Лиги смеха» — 6 марта на «1+1».

Съемки отборочного фестиваля «Лиги Смеха» традиционно прошли в Одессе. На него зарегистрировались рекордные 227 команд из 6 стран и 70 городов. И только 18 лучших будут соревноваться за 14 путевок в сезон, а их выступления зрители «1+1» увидят уже в следующую пятницу.

Напомним: ранее стало известно, что Оля Полякова станет судьей шоу «Рассмеши комика» на «1+1».

Фото: «1+1»

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