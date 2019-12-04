НовостиТВ

«Новый» приступил к съемкам пятого сезона шоу «СуперИнтуиция»

от Telekritika
От Telekritika 304
Главная Новости «Новый» приступил к съемкам пятого сезона шоу «СуперИнтуиция»

Премьера запланирована на весну 2020 года.

«Новый» приступил к съемкам шоу «СуперИнтуиция» с Сергеем Притулой, сообщает пресс-служба телеканала.

В программе примут участие Маша Ефросинина, Юрий Горбунов, Настя Каменских, Тина Кароль, Евгений Кошевой, Иракли Макацария, Екатерина Кухар, Юрий Ткач и многие другие. Знаменитостям предстоит задействовать на полную свое шестое чувство, так как в новом сезоне для них уготованы сложные испытания.

«Структура форматного шоу осталась такая же, – говорит Елена Антонова, директор студии 1, снимающей проект. – Но, как и в каждом сезоне, мы сделали нововведения. Например, «Человек в коробке». Отгадать его можно таким образом: в коробке есть отверстия. В одно из них можно просунуть руку и нащупать подсказку на теле человека. Это может быть аксессуар, реквизит. На ощупь звездный участник может определить, к какой категории из всех предложенных относится человек в коробке.

А еще у нас будет спецвыпуск, где будут участвовать близнецы. То есть не 14 человек, как обычно, а 28! И все они – девушки. А звездными участниками будут два парня. То есть мы делаем исключение, ведь обычно друг против друга играют мужчины и женщины».

Премьера пятого сезона «СуперИнтуиции» запланирована на весну 2020 года на Новом канале.

Фото: Новый канал 

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

«Украина» стала первой в исследовании промоактивности каналов от...

26.11.2019

Sony в копродукции с итальянской компанией начала съемки...

04.12.2019

Ольга Фреймут запускает новый проект в Instagram

11.11.2019

Проект 1+1 media #забутипровік получил престижную европейскую премию...

02.12.2019

В Киеве пройдет фестиваль инклюзивного кино

04.12.2019

Алла Мазур сообщила о проблемах со здоровьем

12.11.2019

Facebook и Twitter сообщили об утечке данных сотен...

26.11.2019

Состоялся допремьерный показ сериала «Первые ласточки» — фоторепортаж

06.11.2019

Бородянский выступил за усиление ответственности за фейки и...

06.11.2019

Галь Гадот и Бен Аффлек требуют режиссерскую версию...

18.11.2019