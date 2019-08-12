«Новый канал» запустил интернет-проект «Человек со шрамом»

Команда проекта «Человек со шрамом» ставит перед собой цель показать уникальные истории «людей со шрамами» – «откровенные, болезненные, а порой и по-настоящему жуткие». Спонсором проекта стал «Бепантен Плюс». Автор и продюсер – певица Наталья Гордиенко. Он будет выходить исключительно в интернете, сообщает пресс-служба StarLightMedia.

Вместе с ведущей Валерией Крук и топовыми тату-мастерами Украины участники будут «преодолевать неприятные воспоминания, превращая психологические и физические проблемы в настоящие украшения». «Проект “Человек со шрамом” призван помочь людям, самооценка и психика которых под угрозой. Людям, которые вынуждены даже в жару носить рубашки с рукавами и длинные юбки, чтобы скрыть шрамы от посторонних глаз. «Человек со шрамом» – это проект о людях, которые нашли в себе желание и силы, чтобы двигаться дальше. Один из главных сюжетов – история ведущей Валерии Крук, ее серьезной травме, многочисленных операциях, шрамах и… татуировки, которые дали возможность вернуться в профессию. Украинцы услышат вдохновляющую историю Валерии и воочию увидят, через что ей пришлось пройти в борьбе за счастливое будущее», – говорится в сообщении холдинга.

Саундтреком проекта «Человек со шрамом» стала новая песня Натальи Гордиенко «Кохання-Звір», который, по словам певицы, «…не злий, але лишає шрами…». Производством программы занимались продакшены Heroes Group и Isobar Ukraine. Креативным продюсером выступила Кристина Ильянок, режиссером – Макс Тужилин.

«Суть этого проекта в том, чтобы помогать людям оправиться после ужасных трагедий, произошедших с ними в жизни, – комментирует ведущая Валерия Крук. – Помочь как физически, так и психологически, ведь эти аспекты прочно связаны между собой. Ожоги и шрамы, оставшиеся на теле наших героев как напоминание о трудных моментах жизни, не дают им дышать полной грудью, жить полноценно. Перекрывая эти травмы красивыми тату, мы помогаем людям достичь психологического комфорта – отбросить стыд и прекратить попытки стать «невидимкой» для окружающих».

Певица Наталья Гордиенко сообщает, что проект призван бороться с предубеждениями и помогать людям. Во время кастингов потенциальные участники удивляли «откровенными и драматическими» историями, от которых команда «Человека со шрамом» «едва сдерживала слезы». В конце концов отобрали четырех героев.

«Самым сложным в подготовке проекта было выбрать из многих историй именно те четыре, которые в итоге вошли в эфиры, – вспоминает продюсер проекта Наталья Гордиенко. – Как ни странно, но не все они драматичны. По меньшей мере, одна – сплошной смех сквозь слезы. Но есть и такие, которые задают более значимые вопросы обществу, чем эстетика или физическое удобство. Мы, казалось бы, подготовленные люди, но во время вычитки заявок и кастингов иногда не могли сдерживать слезы и дрожь в руках».

Первый выпуск программы на YouTube за 6 дней собрал 12 тысяч просмотров, второй выпуск, вышедший 8 августа, взял 5 тысяч просмотров. Длительность каждого видео – 5 минут.

В StarLightMedia отмечают, что уже не первый раз предоставляют диджитал-площадку для показа социально важного контента. На YouTube «Нового канала» уже выходил фильм «Не прячь глаз. Наши в США: фильм об украинских ЛГТБ-эмигрантах», социальные ролики «Борітесь – поборете» и шоу «Предметка» с ведущим Сергеем Никитюком. Руководитель отдела интернет проектов «Нового канала» Оксана Касаткина сообщает об первых успехах интернет-проектов и планах на ближайшее будущее: «Так как мы работаем с молодой продвинутой аудиторией, для нас важно не стоять на месте. Если эфир загоняет контент в некоторые рамки, то диджитал позволяет нам их расширить. Наряду с развлекательными шоу, мы с командой стараемся поддерживать и создавать проекты с социальной составляющей. В свое время, вместе с маркетинг-директором «Нового канала» и моим руководителем Ольгой Балабан мы решили, что хотим быть площадкой, которая первой открывает и показывает таланты молодых режиссеров, актеров, операторов. Именно так у нас появился на YouTube фильм украинского режиссера Юры Движона «Не ховай очей-2». Да, где-то это риск, где-то большой эксперимент. Но для нас это возможность в легкой форме доносить важные вещи. Мы запустили цикл интервью эксперта «Топ-модель по-украински» Сергея Никитюка с топовыми выпускниками разных сезонов модельного реалити «Предметка». Его посмотрело уже более миллиона зрителей! Сейчас у нас в разработке еще ряд диджитальных проектов, один из которых – дейтинг-шоу».

Производство диджитал-котента будет происходить нетолько в рамках отдельного телеканала, но и всей группы: «Наша группа убеждена в необходимости создания специального эксклюзивного контента для диджитал-среды. Активное развитие этого направления – одна из задач нашего дивизиона Digital & Pay TV. Поэтому впереди у нас много работы над идеями, экспериментами и новыми проектами», – Юлия Трибушная, руководитель дивизиона Digital & Pay TV StarLightMedia.

Напомним, 10 июля СЕО StarLightMedia Михаил Царев на встрече с партнерами рассказал, что в этом году холдинг хочет достичь уровня высокой прибыльности и сменить вектор развития – с broadcastcompany превратиться в mediacompany, сконцентрировавшись на производстве контента как для ТВ, так и для digital.

Фото: SLM