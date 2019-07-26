«Новый канал» покажет тинейдж-триллер

Премьера планируется на осень. Главные герои – подростки, которые сталкиваются с серьезными проблемами в школе и дома: наркотики, алкоголь, непонимание, предательство и даже смерть. Сюжетная линия начинается в школе, где 1 сентября происходит трагедия – погибает ученик. Расследование его гибели раскроет много тайн, которые скрывают другие школьники и их родители.

Съемки сериала проходили на разных локациях: в школе, бассейне, лесу, на территории завода, шикарной вилле и даже на крыше. Весь процесс занял два с половиной месяца.

По словам сценариста и продюсера сериала Евгения Туника, проект был очень непростым. Долго писали сценарий, долго готовились. Но результатом съемочная группа осталась довольна. Вдохновляли создателей «Первых ласточек» молодые актеры, которые, как утверждает Евгений, отлично справились со своей работой, несмотря на всю ее сложность.

«К середине сериала я уже перестал называть наших главных актеров их настоящими именами, – поделился Евгений Туник. – Так же произошло и со многими членами группы. Объясняю это тем, что ребята влились в свои роли. Даже если у нас не было времени на подготовку сцены, как только включалась камера, я видел, как они моментально перевоплощались в своих героев. Этот факт поразителен, он доказывает то, что мы не ошиблись во время кастинга».

Напомним, ранее «Телекритика» брала эксклюзивное интервью у продюсера «Первых ласточек» Евгения Туника, который рассказал о деталях съемок.

Фото: «Новый канал»