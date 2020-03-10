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Новый канал готовит третий сезон «Эксов»

от Telekritika
От Telekritika 230
Главная Новости Новый канал готовит третий сезон «Эксов»

Телеканал объявил кастинг на новый сезон реалити.

На сайте Нового канала появилось объявление о кастинге на новый сезон реалити-шоу «Эксы».

«Быть вместе или расстаться? Реалити «Эксы» поможет разобраться. Заполняй анкету здесь прямо сейчас. Мы ждем тебя!» – сообщается на сайте.

«Эксы» – реалити-шоу об отношениях. По правилам проекта, 10 «пар» заселятся в дом, чтобы проверить свои чувства. Участников ждут разные проверки, которые помогут раскрыть их характеры, отношение друг к другу, тайны и желания. В конце каждой недели одна пара выбывает. Пара, которая сможет пройти все испытания и до конца разберется в своих чувствах, победит в реалити и получит денежный приз. «Эксы» – собственная разработка Нового канала.

Напомним, 15 ноября 2020 года прошел финал второго сезона реалити-шоу «Эксы». Победителями стали Светлана и Василий. Ведущими предыдущего сезона были Александр Педан и Наталья Ежова.

Фото: Александра Йорк

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