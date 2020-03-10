Новый канал готовит третий сезон «Эксов»

На сайте Нового канала появилось объявление о кастинге на новый сезон реалити-шоу «Эксы».

«Быть вместе или расстаться? Реалити «Эксы» поможет разобраться. Заполняй анкету здесь прямо сейчас. Мы ждем тебя!» – сообщается на сайте.

«Эксы» – реалити-шоу об отношениях. По правилам проекта, 10 «пар» заселятся в дом, чтобы проверить свои чувства. Участников ждут разные проверки, которые помогут раскрыть их характеры, отношение друг к другу, тайны и желания. В конце каждой недели одна пара выбывает. Пара, которая сможет пройти все испытания и до конца разберется в своих чувствах, победит в реалити и получит денежный приз. «Эксы» – собственная разработка Нового канала.

Напомним, 15 ноября 2020 года прошел финал второго сезона реалити-шоу «Эксы». Победителями стали Светлана и Василий. Ведущими предыдущего сезона были Александр Педан и Наталья Ежова.

Фото: Александра Йорк