Новые серии «Щенячьего патруля» и «Вампирины». «ПлюсПлюс» объявил премьеры декабря

С 9 декабря в эфире телеканала «ПлюсПлюс»стартуют новые сезоны мультсериала «Вампирина» и американского мультсериала «Звездная принцесса против сил зла». Кроме того, зрителей будут ждать новые серии «Щенячего патруля», а также мультсериалы «Пингвины Мадагаскара» и «Панда Кунг-Фу», сообщает пресс-служба канала.

С понедельника, 9 декабря, в эфире выходят сразу три новинки. В 14:00 зрители смогут начать просмотр новых серий канадского популярного мультсериала – «Щенячий патруль». «В этот раз Райдер с семью щенками работают еще оперативнее: получают задания и спасают зверей, попавших в затруднительное положение», — говорится в анонсе телеканала.

В 21:00 начинается сериал «Пингвины Мадагаскара»: «Команда отважных пингвинов, Ковальски, Шкипер, Рико и Рядовой, проводят опасные операции в зоопарке Нью-Йорка, но затем идут дальше и прорываются в город. Сериал наполнен смешными ситуациями, где не все члены команды готовы оперативно и без ошибок выполнять приказы главного командора», — сообщает канал.

В 21:35 пройдет премьера мультсериала «Панда Кунг-Фу»: «Захватывающий анимационный мультсериал продолжает рассказывать о невероятных приключениях любимых всеми героев – толстой и неуклюжей панды По, которому удалось стать великим Воином Дракона, а также его верных друзей – неистовой пятерки: Тигрицы, Обезьяны, Змеи, Журавля и Богомола», — отмечает вещатель.

С 23 декабря в 20:40 зрителей канала «ПлюсПлюс» будет ждать новый сезон мультсериала «Звездная принцесса против сил зла»: «Сериал о любимой зрителями принцессе мира Мьюни – Звезде Баттерфляй и ее борьбе с чудовищами, которые хотят завладеть волшебным жезлом и воспользоваться его силами для злых целей», — акцентирует канал.

Также в декабре стартует второй сезон новинки эфира этого года – «Вампирины». «Продолжение истории о девочке-вампирше Ви, которая сталкивается с испытаниями и трудностями по приспособлению к незнакомому окружению людей и новой школе. Но в конечном итоге история учит ценить свою уникальную индивидуальность и своих друзей», — резюмирует вещатель.

Напомним, в ноябре «ПлюсПлюс» и Александр Авраменко презентовали книжку «50 експрес-уроків української для дітей».

Фото: «ПлюсПлюс»

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