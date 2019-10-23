Новость UaReview о том, что Порошенко стал совладельцем «Дизель шоу», обидела Соню Кошкину

UaReview упоминает Кошкину в своей публикации как источник информации о том, что Порошенко якобы стал совладельцем «Дизель студии», купив 30% акций за 24,5 млн гривен. Журналистка посвятила новости отдельный пост в своем Telegram-канале, судя по которому она не была осведомлена о существовании такого ресурса, а также его юмористической тематики.

Сам ресурс Соня Кошкина называет «помойкой», хотя на заглавии издании четко указано, что это юмористический проект. Журналистка отмечает, что новость была подхвачена изданием «Хвиля» (а позже удалена), как реальная, после чего она получила ряд возмущенных уведомлений от знакомых нардепов «Европейской солидарности». Также главред «Левого берега» детально разбирает текст самой юмористической новости, а именно, почему Петр Порошенко не мог купить за 24,5 миллионов гривен 30% акций «Дизель-шоу».

Позже в отдельном посте Соня Кошкина добавила, что ее поинформировали о том, что издание заведомо позиционируется как сатирическое: «Может, конечно, я чего-то не понимаю, но либо крестик, либо трусы. Не говоря уж о том, что есть разница между фейком (откровенным фейком, да) и сатирой», — добавила она.

Отметим, слоган издания — «Пишемо правду щодня. Чесно», в «подвале» сайта указано, что UaReview – это «сатиричні «фейкові» новини». Также присутствует такое уведомление: «Всі згадані на сайті події та персонажі вигадані. Будь-який збіг з реальними подіями та людьми є випадковим».

Напомним, сайт UaReview основан в декабре 2011-го Романом Голубовским. Материалы UaReview не раз публиковались под видом настоящих новостей в СМИ. В частности, издание является автором новостей с такими заголовками: «Дмитрий Табачник отменит букву «ї»», «В Украине запретят миссионерскую позицию», «В Украине легализуют марихуану на время проведения Евро-2012», «Работницу столовой Верховной Рады уволили за то, что она плевала в суп». В октябре 2012 ряд СМИ перепостили материал издания о том, что Сергей Безруков якобы сыграет роль Богдана Ступки в биографическом фильме об украинском актере. В апреле 2013-го сайт обнародовал новость «Туалеты в поездах «Укрзалізниці» станут платными». 7 января 2014-го Олег Ляшко опроверг информацию, распространенную в СМИ на основании статьи UaReview «Инна Богословская вошла во фракцию Радикальной партии Ляшко».

Фото: «Дизель-студия»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и на Facebook!