Новая жизнь: реинкарнация ICO на рынке криптовалюты

Длительное время слухи о криптовалюте напоминали качели: будет падать – не будет, покупать – не покупать. Начало предыдущего года немного отрезвило криптобизнесменов, ведь биткоин начал «лететь вниз». За этот период капитализация рынка сократилась почти в семь раз – с $830 млрд до $120 млрд. Суточный объем торгов за этот же период снизился более чем в четыре раза – с $67,7 млрд до $15,7 млрд. Стоимость «криптовалютного золота» биткоина за год упала с $17 500 до $3500. Согласно отчету аналитической компании Diar, во второй половине 2018 года активность в отрасли снизилась из-за жесткого контроля финансовых регуляторов, в особенности Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), а также падения стоимости цифровых денег.

Заметим, что, несмотря на кризис в капитализации, инфраструктура криптовалютных платежей продолжает развиваться. В январе 2019 года издание Lifewire опубликовало список из 15 компаний, принимающих к оплате биткоины онлайн. Среди них корпорация Microsoft, разработчик программного обеспечения для интернет-магазинов Shopify, онлайн-ритейлер Overstock.

Сервисы для использования крипты в повседневной жизни также продолжают развиваться. Так, в конце декабря 2018 года Samsung подал заявку на регистрацию товарного знака Samsung Crypto Wallet в Бюро по интеллектуальной собственности Великобритании.

В январе 2019 года швейцарский банк Falcon Private Bank запустил криптокошельки с функцией конвертации биткоинов и альткоинов в традиционные деньги.

Напомним, известный всем кошелек Wirex позволяет клиентам хранить сбережения в трех фиатных валютах – долларах, евро, британских фунтах – и конвертировать их в пять криптовалют – биткоины, эфиры, лайткоины, Ripple и токены Pigzbe – внутри кошелька встроен внутренний обменный сервис. Пользователи конвертируют валюты в одном сервисе, без необходимости вывода средств на счета сторонних обменников. Также благодаря конвертеру Wirex пользователи получили возможность обменивать криптовалюты на традиционные деньги и выводить средства на банковские карты, которые обслуживает партнерская финансовая компания Contis.

Несмотря на то, что по данным Sky News, более 340 британских крипто- и блокчейн-компаний прекратили свою работу в прошлом году, применение блокчейна в устройствах и сервисах интернета вещей возросло с 9% до 19% в течение 2018 года. Блокчейном начал неторопливо интересоваться крупный бизнес, у которого есть ресурсы на то, чтобы тестировать технологию в различных проектах и не поддаваться унынию. Сегодня компании стараются вдумчиво подходить к поиску подходящего применения. Интересно, что блокчейном вплотную начали заниматься и благотворительные организации. Они применяют криптовалюту и делают свою деятельность максимально прозрачной, поскольку пути финансовых потоков легко отследить благодаря блокчейну.

И если к концу 2018 года инвесторы окончательно потеряли доверие к ICO (первичное предложение монет), то они обрели его в STO (предложение токенов, которые приравнены к ценным бумагам и официально регулируются государством) и стейблкоинах (криптоактивы, подкрепленные физическими активами, традиционными валютами или наиболее стабильными криптовалютами).

В 2018 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сформулировала требования к традиционным ICO, которые заставили многих переходить на STO. SEC предложила стартапам официально регистрировать ICO с помощью формы D. К участию в ICO допускались только аккредитованные инвесторы, владеющие активами на сумму более $1 млн, лица с годовым доходом более $200 тыс. и компании с активами стоимостью более $5 млн. Так, к форме D прибег блокчейн-проект TON братьев Дуровых. По прогнозам консалтинговой компании ICO Alert, капитализация рынка STO достигнет $10 трлн к 2020 году.

Как видим, не так уж и плохи дела у «цифрового золота». Благодаря развитию технологий, присутствию на рынке крупных бизнесов и даже госструктур, которые плотно внедряют криптовалюту в развитие сервисов, у человечества есть шанс сделать онлайн-платежи еще быстрее и перевести привычные нам скорости на другой уровень.

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