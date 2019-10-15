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НКРСИ упрощает процедуру регистрации операторов и провайдеров телекоммуникаций

от Telekritika
От Telekritika 341
Главная Новости НКРСИ упрощает процедуру регистрации операторов и провайдеров телекоммуникаций

Теперь подать уведомление о начале хоздеятельности в сфере телекоммуникаций можно будет в электронном виде.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, приняла за основу проект решения «Вопросы ведения Реестра операторов, провайдеров телекоммуникаций». Об этом сообщил Internet.ua.

Документ упростит процедуру внесения субъектов хозяйствования в реестр, а также предоставит возможность в электронной форме подать уведомление о начале хоздеятельности в сфере телекоммуникаций. Данное решение было принято 15 октября.

Напомним, 18 сентября Верховная рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сокращения перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию». В законе предлагается заменить лицензирование в сфере коммуникаций на уведомление от субъектов, которые начали данную деятельность. Изменение обусловлено несостыковкой в нормах закона о лицензировании и телекоммуникациях.

Фото: Unsplash

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