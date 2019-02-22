📈 Nielsen в США начнет анализировать аудиторию Smart TV

Запуск проекта стал возможным после приобретения компании Sorenson Media – американской софтверной компании, специализирующейся на технологиях кодирования видео. Для этого Nielsen совместит технологию Sorenson с разработками собственного подразделения Gracenote, позволяющими распознавать контент, пишет Broadcasting+Cable. Variety уточняет, что речь идет о создании специальной рабочей группы.

«Очевидно, что значительная доля телерекламы в будущем станет адресной, – сказал Дэвид Кенни (David Kenny), глава Nielsen. Он добавил, что в рамках продолжающейся эволюции инструментов по измерению аудитории компания, задействовав «уникальный набор технологических активов и талантов», ответит на величайшие вызовы, которые стоят перед индустрией телевизионной рекламы.

«С приобретением Sorenson Media мы сможем создавать дополнительную стоимость и повышать эффективность по всей цепочке медиа, от таргетинга и доставки рекламы до измерений и атрибуции, и помогать таким образом делать идею адресного телевидения более реальной», – заключил руководитель компании.

Broadcasting+Cable указывает на то, что рекламный бизнес отходит от традиционных демографических рейтингов, на которых годами специализировалась Nielsen. Перемены в отрасли вынуждают ее искать способы эффективного измерения аудитории на новых платформах и устройствах. Nielsen активно инвестирует в технологии, которые, по словам представителей компании, сделают ее незаменимой в мире, где реклама ориентирована на более конкретную аудиторию.

«Мы рады сотрудничать с другими представителями отрасли для того, чтобы сделать адресную рекламу реальностью, – сказала Келли Абкарян (Kelly Abcarian), генеральный менеджер рабочей группы Advanced Video. – У Nielsen есть опыт и технологии, которые помогут создать решение для адресной ТВ-рекламы, способное масштабироваться для всей индустрии. И мы готовы предложить решение для измерения показателей, которое усовершенствует нынешний подход и станет мостом в будущее».

Ранее компания сообщала, что сможет отслеживать потребности аудитории, собирая данные «умных» телевизоров в облачном решении Nielsen Marketing Cloud. Также она запустила пилотный проект в области адресной телерекламы в сотрудничестве с двумя производителями Smart TV и рядом телевизионных сетей, включая CBS, A+E и AMC. Интеграция технологии Sorenson станет новым этапом пилотной программы.

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