Независимый медийный совет призвал правительство решить проблему с долгом «Суспільного»

6 марта 2020 Независимый медийный совет обратился к новоизбранному правительству по вопросу блокировки деятельности общественного вещания. «Телекритика» публикует полный текст обращения.

«Незалежна медійна рада звертається до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та членів уряду із закликом невідкладно розв’язати задавнену проблему з боргом державної телекомпанії перед Euronews SA.

Допоки ситуація з боргом не буде цілковито вирішена, український суспільний мовник перебуватиме в підвішеному стані, не зможе виконувати своєї місії, а реформа — гальмуватиме. Оскільки йдеться про успадкований борг ще державного телерадіомовника, розв’язання цього питання — саме в компетенції уряду.

Наприкінці лютого 2020 року стало відомо про те, що Державна виконавча служба наклала арешт на рахунки Суспільного мовлення у зв’язку з рішенням Вищого господарського суду від 5/09/2017 про погашення боргу Національної телекомпанії України — попередника ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за ліцензійними платежами 2013–2014 рр. в розмірі 10 млн 591 тис. 224 євро 48 центів.

Співпраця з Euronews SA почалася за ініціативи уряду Азарова у 2010 році. Тодішній уряд доручив Держкомтелерадіо та НТКУ провести правову оцінку проєкту договору та забезпечити укладення зазначеного договору з телеканалом Euronews.

Доручаючи укласти таку угоду, уряд мав розуміти вартість такого рішення й забезпечувати щорічні асигнування в розмірі 5,5 млн євро на оплату ліцензійних платежів. Проте вже за 3 роки гроші на ці потреби припинили виділяти, що й спричинило появу боргу державного мовника, основним джерелом фінансування якого був державний бюджет.

Під час процесу перетворення 28 державних мовників на Суспільного мовника питання боргу НТКУ неодноразово порушувалося, зокрема й у межах судового процесу, але розв’язання цієї проблеми не було знайдено. Унаслідок такої бездіяльності на рахунках швейцарського банку вже третій рік заморожені 15 мільйонів євро застави України в межах проведення Євробачення 2017 року.

Незалежна медійна рада наголошує, що існування суспільного мовлення в демократичному суспільстві є одним з елементів забезпечення тієї самої демократії. Саме суспільне мовлення забезпечує орієнтири для всього медійного ринку й виробляє контент, спрямований на різноманітні верстви населення, чого не роблять комерційні мовники. З часу ухвалення перших рішень про перетворення масиву державних телекомпаній на Суспільного мовника ми спостерігаємо систематичні перепони на шляху створення «Суспільного». Це й ситуація з державним підприємством «Укртелефільм«, яка заморозила реформу на рік, це й урізання, усупереч закону про «Суспільне», фінансування, яке протягом двох років не могло забезпечити різку зміну контенту, який би ознаменував перехід від УТ-1 до суспільного мовлення.

Ухвалення бюджету на 2020 рік, який передбачив 85% фінансування суспільного мовлення, уперше б дало змогу суттєво змінити програмне наповнення й обличчя суспільного мовлення — адже саме брак змін контенту є об’єктом постійної критики як із боку політикуму, так і з боку експертів та глядачів. Проте з початку 2020 року почалися дії, які мають ознаки продовження фінансового тиску на компанію. Попри заявлену суму в 1,7 млрд гривень, основні виплати заплановані на ІІІ-IV квартал, що із самого початку року поставило під загрозу запуск нового сезону, який потребує проведення тривалих і складних тендерних процедур як на закупівлю контенту, форматів, так і на оновлення матеріально-технічної бази. А арешт рахунків уже зараз може призвести до зриву підготовки й участі гурту GO_A в Євробаченні, зриву трансляції Олімпійських ігор та всіх проєктів, які почали готуватися чи планувалися до запуску у 2020 році. Вилучення 308 мільйонів гривень із бюджету Суспільного мовлення (враховуючи судовий збір) — це повернення до ситуації, коли буде неможливо якісно оновити сітку мовлення, а відтак — підриває можливість виконання «Суспільним» мовленням своїх завдань і місії.

2020 рік є ключовим у реформі суспільного мовлення. Уряд України має усвідомити, що існування якісного «незручного суспільного мовлення» насправді є вигідним різним учасникам політичного процесу, зокрема для того, щоб мати якісний канал інформування про стан процесів в Україні, як про зловживання на середній чи низовій ланці, так і про явища, про які в силу різних причин може не доходити інформація офіційними каналами комунікації. Якісний і належно профінансований Суспільний мовник — це гарантія якісної взаємодії влади й населення та, зрештою, зміна культури взаємодії суспільства й влади.

Саме тому розв’язання питання з припиненням фінансового тиску на Суспільне мовлення через закриття питання щодо боргу перед телекомпанією Euronews і забезпечення в проєкті державного бюджету на 2021 рік повного фінансування Суспільного мовлення має стати одним із пріоритетів новообраного уряду».

Напомним, что 28 февраля 2020 года «Суспільне» сообщило об аресте счетов за долг в более €10 млн. Позже Наблюдательный совет «Суспільного» призвал органы власти помочь решить проблему с долгом компании.

Фото: Александра Йорк

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