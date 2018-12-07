NewsOne получил третье предупреждение за нарушение правил вещания в день памяти

Проверка подтвердила нарушения правил вещания в день столетия со дня начала «красного террора» 5 сентября. В этот день информация о Дне памяти в эфире NewsOne отсутствовала в слоте 18:19–23:52.

Напомним, в дни памяти телерадиоорганизации должны распространять минимум раз в 2 часа в эфирное время информацию о дне памяти; прекратить трансляцию комедийных и эротических фильмов, юмористических передач; во время телетрансляции – разместить на экране соответствующее стилизованное изображение или горящую свечу; объявить в 12:00 минуту молчания.

Нацсовет признал нарушения компаниями требований пункта «б» ч. 1 ст. 59 «О телевидении и радиовещании», постановления Верховной рады «О праздновании памятных дат и юбилеев в 2018 году» и пункта 4 правил ведения вещания на теле- и радиоканалах в дни траура (скорби) и дни памяти.

Директор NewsOne Юрий Будяк просил не назначать предупреждение, сообщив, что нарушение было при предыдущем руководстве. Члены Нацсовета указали на систематичность нарушения каналом правил вещания в дни памяти – это третье предупреждение регулятора.

Проверку по вещанию в день памяти не прошел также телеканал «Правда ТУТ. Київ» (ООО «ТРК «Академія»), информация о событии распространялась только с 11:32. Телеканал также получил предупреждение.

Напомним, на предмет нарушений в день памяти 5 сентября регулятор объявлял проверки телеканалам «1+1», NewsOne, «Громадському», киевским «Первый киевский канал» и «ПравдаТУТ. Київ», а также днепровскому «34 каналу». Итоги проверки не подводились только по каналу «1+1» (остальные получили предупреждения). На заседании 14 ноября Нацсовет назначил проверку за нарушения в день памяти 2 ноября (310 лет со дня Батуринской трагедии) еще 4 телеканалам: СТБ, «Enter-фильм», XSPORT и «Возрождение».

Как сообщала «Телекритика», 18 октября Нацсовет не смог оштрафовать NewsOne за «язык ненависти» и «разжигание вражды». 14 ноября Нацсовет объявил внеплановую проверку телеканала за показ карты Украины без Крыма. Официальный собственник NewsOne – народный депутат «Оппоблока» Тарас Козак, который тесно связан с лидером «Украинского выбора» Виктором Медведчуком.

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