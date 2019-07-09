NewsOne отбивается от активистов и заявлений Луценко

Владелец телеканала NewsOne, народный депутат «Оппоблока» Тарас Козак обвинил генерального прокурора Юрия Луценко во лжи. Соответствующее заявление вчера вечером было размещено на сайте телеканала в ответ на слова Луценко о связи с российским «Промсвязьбанком».

«Заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о связи телеканала NewsOne с российским «Промсвязьбанком» является циничной ложью и свидетельствует о его непрофессионализме и профнепригодности», – говорит депутат.

По его словам, заявление главы ГПУ об участии телеканала в террористической деятельности также безосновательно: «Я рассматриваю это как искусственное создание оснований для применения санкций против телеканала NewsOne и закрытия телеканала по политическим мотивам».

Он заявил, что рассматривает обвинения Юрия Луценко как «дешевый пиар и попытки удержаться на должности, а также отвлечь внимание от своей провальной и бестолковой работы в течение нескольких последних лет».

Владелец канала опубликовал выписку из государственного реестра, в которой «подтверждается единоличное участие в качестве владельца телеканала».

Также вчера вечером Совет национальной безопасности и обороны уведомил, что провел совещание по вопросам информационной безопасности, на котором раздал соответствующие поручения силовым ведомствам. Об этом сообщает в Facebook секретарь СНБО Александр Данилюк.

«Государственные органы, в частности СБУ и Национальная полиция, получили ряд соответствующих поручений, в частности по защите информационного пространства. Дополнительные детали не можем предоставить через секретности», – написал он.

По словам Данилюка, то, что телеканал NewsOne отменил так называемый «телемост», еще не означает конец информационной войны. «Поэтому и наша работа продолжается», – добавил секретарь СНБО.

Тем временем, около 20:00 понедельника возле здания телеканала NewsOne началась акция протеста против так называемого «телемоста» с российским пропагандистским телеканалом. У здания собралось около 150 человек, преимущественно активистов партии «Национальный корпус» и других националистических организаций.

В начале митинга его участники забросали территорию телеканала файерами и взрывпакетами. Затем с импровизированной трибуны начали выступать активисты. Они возлагают ответственность за то, что в Украине работают пророссийские СМИ, на президента и Верховную Раду. Также митингующие требуют привлечь к уголовной ответственности главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.

Территория телеканала была оцеплена сотрудниками полиции и Национальной гвардии – всего около 200 правоохранителей. Также на прилегающих улицах размещены автобусы и автозаки правоохранителей. Сотрудники правоохранительных органов не прибегали к каким-либо действиям в отношении митингующих.

Кроме того, активисты призывают украинцев прийти 9 июля на 10:00 к зданию Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания с требованием отобрать лицензию у телеканала NewsOne. На 11:00 регулятор запланировал провести внеплановое заседание касательно телеканала NewsOne.

Как сообщалось ранее, Генпрокуратура зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены из-за желания телеканала NewsOne устроить телемост с «Россией 24». Ведомство вызывает владельца NewsOnе на допрос и готовит представление на арест его активов.

Фото: NewsOnе