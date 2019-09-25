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Netflix показал худшую динамику капитализации за последние 7 лет — Reuters

от Telekritika
От Telekritika 468
Главная Диджитал Netflix показал худшую динамику капитализации за последние 7 лет — Reuters

С конца июня стоимость акций онлайн-кинотеатра упала на 30%, основная причина – новый стриминг от Disney.

17 сентября акции Netflix упали почти на 4%, после того, как два аналитика усилили свои опасения по поводу надвигающейся волны конкуренции со стороны Walt Disney и других стриминговых сервисов. Об этом сообщает Reuters.

С конца июня стоимость акций онлайн-кинотеатра упала на 30%, и если это снижение будет продолжаться до 30 сентября, это будет худшей квартальной производительностью для потоковых сервисов с 2012 года.

Как сообщает Reuters, опасения касательно Netflix крепчают за счет замедления роста подписчиков стриминга из-за новых потоковых сервисов от Walt Disney и Apple, а также из-за увеличения расходов на создание топовых сериалов, таких как «Очень странные дела» и «Корона».

Disney +, который считается основной угрозой для Netflix, стартует 12 ноября. В нем будут представлены новые и классические телешоу и фильмы из самых популярных в мире развлекательных франшиз. с 11 апреля, дня презентации нового сервиса компании, акции Disney выросли на 14%.  Также сервис Apple TV+ от Apple дебютирует 1 ноября, усиливая конкуренцию вместе с Amazon.com, Hulu и другими.

Netflix показал худшую динамику капитализации за последние 7 лет - Reuters

График акций Netflix и Disney

Указывая на растущую конкуренцию и более высокие затраты, Pivotal Research снизил цену акций Netflix с 515-ти долларов до 350-ти.

В другом отчете KeyBanc Capital Markets предупредил, что слабые результаты Netflix в отчете за третий квартал 16 октября могут ухудшить опасения инвесторов по поводу долгосрочного роста.

Фото: Unsplash, Refinitiv Datastream
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