Netflix переходит в Instagram
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Netflix переходит в Instagram

от Telekritika
От Telekritika 13
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В Instagram появится возможность делиться любыми фильмами Netflix в Stories.

Хотите обновить ленту в Instagram, но все, чем вы были заняты в прошедшие выходные — просмотр сериалов в Netflix?

Заметим, что теперь появилась возможность практически самому проводить собственную промо-кампанию в поддержку любимого сериала на своей странице в Instagram. Как удачно подметил TechCrunch, появилась новая функция позволяющая делиться постером или ссылкой любимого Netflix шоу в Stories всего лишь двойным кликом на кнопку «share». После этого другие пользователи Netflix смогут увидеть вашу Стори вместе с линком  «watch on Netflix», который переведет на страничку на любимого сериала. Первыми протестировать новую функцию смогут пользователи iOS. Android версия пока в разработке, но мы очень ждем.

Netflix переходит в Instagram

Новая функция взаимодействия — отличный повод для успешного продвижения в первую очередь для Netflix, еще больше промо для шоу и доступ к новой аудитории. И конечно, это хороший шаг для развития функционала Instagram Storie, которые фактически подписывают контракт с крупнейшим глобальным онлайн-кинотеатром. По статистике на июнь 2018, просмотр Стори демонстрировал охват аудитории в более чем 400 миллионов активных пользователей ежедневно.

Фото: Getty Images

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