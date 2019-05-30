❌Netflix и Disney откажутся сотрудничать с Джорджией, если там запретят аборты
КиноНовости

❌Netflix и Disney откажутся сотрудничать с Джорджией, если там запретят аборты

от Алиса Кравченко
От Алиса Кравченко 74
Главная Кино ❌Netflix и Disney откажутся сотрудничать с Джорджией, если там запретят аборты

Netflix прекратит инвестирование в случае запрета абортов на законодательном уровне в штате Джорджия.

Онлайн-кинотеатр Netflix и студия Disney открыто бойкотируют возможный закон о запрете абортов в штате Джорджия. Подобный посыл в неофициальном порядке выражали многие голливудские кинематографисты.

Напомним, в 2018 году доход от кинопроизводства в штате Джорджия составил  $9,5 млрд. Сериал «Ходячие мертвецы» от Netflix, «Мстители: Финал», «Человек-муравей» и «Черная пантера» от Disney – все эти картины снимали на локациях штата.

❌Netflix и Disney откажутся сотрудничать с Джорджией, если там запретят аборты

Фото: Etsy

Директор по контенту в Netflix Тед Сарандос сообщает: «У нас много женщин работает на производстве контента в штате. Их права наряду с миллионами других женщин будут серьезно ограничены этим законом. Мы будем вместе с Американским союзом защиты гражданских свобод (ACLU) бороться с законом в суде. Учитывая, что он еще не вступил в силу, мы продолжим съемки в Джорджии, поддерживая при этом кинематографистов, которые уже решили не делать этого. Но если бы закон вступил в силу, мы бы пересмотрели все наши инвестиции в контент на территории штата».

Глава Disney Боб Айгер высказался аналогично и аргументировал нежелание сотрудников работать в штате, где  право «мое тело – мое дело» игнорируется.

Заглавное фото: Canva

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

«Врагом не стал, но приехать не сможет»: Константину...

16.07.2018

Стало известно, сколько времени болельщики потратили на просмотр...

25.06.2018

🎷«Джазовый» победитель коррупционного радиоконкурса Нацсовета запустил вещание в...

16.05.2019

Facebook заплатит по полной за нарушение конфиденциальности личных...

21.01.2019

Скелетонист из Нидерландов впервые представит страну на Олимпийских...

16.01.2018

Из-за «Трансформации» в группе StarLightMedia проходят массовые сокращения

18.01.2019

Довженко-Центр объявил прием home video

25.10.2018

▶ Закон о языке не будет касаться произведений...

25.04.2019

👾ЕК разработала семь «заповедей» для искусственного интеллекта

09.04.2019

Рианна – королева милосердия: два миллиарда долларов на...

06.02.2018