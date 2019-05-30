❌Netflix и Disney откажутся сотрудничать с Джорджией, если там запретят аборты

Онлайн-кинотеатр Netflix и студия Disney открыто бойкотируют возможный закон о запрете абортов в штате Джорджия. Подобный посыл в неофициальном порядке выражали многие голливудские кинематографисты.

Напомним, в 2018 году доход от кинопроизводства в штате Джорджия составил $9,5 млрд. Сериал «Ходячие мертвецы» от Netflix, «Мстители: Финал», «Человек-муравей» и «Черная пантера» от Disney – все эти картины снимали на локациях штата.

Директор по контенту в Netflix Тед Сарандос сообщает: «У нас много женщин работает на производстве контента в штате. Их права наряду с миллионами других женщин будут серьезно ограничены этим законом. Мы будем вместе с Американским союзом защиты гражданских свобод (ACLU) бороться с законом в суде. Учитывая, что он еще не вступил в силу, мы продолжим съемки в Джорджии, поддерживая при этом кинематографистов, которые уже решили не делать этого. Но если бы закон вступил в силу, мы бы пересмотрели все наши инвестиции в контент на территории штата».