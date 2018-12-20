Немецкий журналист писал фейковые материалы 7 лет
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Немецкий журналист писал фейковые материалы 7 лет

от Telekritika
От Telekritika 32
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В течение семи лет Клаас Релотий излагал собственные выдумки в немецком авторитетном издании Der Spiegel.

«Клаас Релотий, репортер и редактор, подделывал свои статьи в большом масштабе и даже придумывал героев, обманывая своих коллег и читателей. Это было выявлено в результате консультаций, внутреннего расследования и, в конечном итоге, всестороннего признания самого редактора», – сообщило  издание в среду, 19 декабря.

Первые подозрения о лживой информации в статьях журналиста возникли после публикации Jaeger’s Border в ноябре 2018 года. В статье шла речь об американской группе боевиков, которая патрулирует границу между Мексикой и Соединенными Штатами.

Сначала журналист все отрицал, но на прошлой неделе признался в своих махинациях. Он выдумал целые отрывки не только в упомянутой выше статье, но и в ряде других работ.

Клаас Релотий обманывал преднамеренно, методично и с преступным умыслом. В своих статьях он цитировал, рассказывал истории, упоминал людей, с которыми никогда не общался. Клаас использовал для своих материалов фото- и видеоконтент людей, которые, вроде как, и существуют, но на самом деле никакого отношения к содержанию статей Клааса не имеют.

Впервые Релотий написал для Der Spiegel в качестве фрилансера, но последние полтора года он работал редактором. За 7 лет в издании было опубликовано около 60 статей скандального журналиста, 14 из которых, по признанию Клааса Релотия, были частично вымышлены. Само издание сомневается в этой цифре, ведь работа по разоблачению фальшивой работы журналиста только началась.

Клаас Релотий также работал на другие медиа в Германии и за рубежом: Neue Zürcher Zeitung am Sonntag, Financial Times Deutschland, Die Tageszeitung, Die Welt, Süddeutsche Zeitung Magazin, Weltwoche, Zeit Online и Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung и др.

Для детального расследования дела руководство Der Spiegel создаст комиссию. Издание публично сообщит о результатах проведенного расследования и даст рекомендации по улучшению мер безопасности.

Недавно мы писали статью о сериале BBC «Пресса». Сериал не особо заинтересовал обывателей, но для журналистов стал маленькой отдушиной. В сериале отлично показали, почему случаются казусы вроде публикации статей, приукрашенных несуществующими фактами, и стоит ли скептически относиться к журналистике. «Телекритика» советует сериал к просмотру.

Фото: Twitter

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