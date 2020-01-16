Немецкий издательский концерн Axel Springer хочет законодательно запретить AdBlock

Крупнейшее немецкое издательство Axel Springer пять лет безуспешно борется с эдблоками в суде. Дела, которые ИД открывал против распространителя AdBlock Plus — компании Eyeo, проигрываются раз за разом. Теперь издатель пытается пролоббировать принятие закона о запрете эдблоков, уровняв их с пиратскими сервисами. Об этом пишет Digiday.

Axel Springer пытается доказать в суде, что «третьи стороны не могут влиять на политику распространения контента». Войну с эдблоками издатель начал в 2015-м. За это время ИД не выиграл ни одного дела. Тем временем, как отмечает издание, в Германии уже 32% браузеров работают с блокировщиками рекламы.

В результате издатель решил применить новое «оружие». Axel Springer лоббирует подготовку и принятие закона, который фактически приравняет блокировщиков к интернет-пиратам и защитит контент от вмешательства третьих лиц. Аргумент юристов Axel Springer: удаление рекламы — это изменение контента, защищаемого законом о правообладателях.

Напомним, Axel Springer ─ один из крупнейших европейских издательских и медиаконцернов, выпускающий свыше 150 наименований газет и журналов в более чем 32 странах, включая Германию, Францию, Испанию, Россию, Швейцарию, Венгрию, Польшу, Чехию и др. В Германии ИД выпускает такие издания: «Вельт», «Бильд», Auto Bild, ComputerBild, Maxim, YAM! и многие другие.

Фото: axelspringer.com

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