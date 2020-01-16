ДиджиталНовости

Немецкий издательский концерн Axel Springer хочет законодательно запретить AdBlock

от Telekritika
От Telekritika 460
Главная Диджитал Немецкий издательский концерн Axel Springer хочет законодательно запретить AdBlock

Axel Springer — один из самых рьяных борцов с блокировщиками рекламы. Издательский дом пять лет безуспешно боролся в суде с AdBlock.

Крупнейшее немецкое издательство Axel Springer пять лет безуспешно борется с эдблоками в суде. Дела, которые ИД открывал против распространителя AdBlock Plus — компании Eyeo, проигрываются раз за разом. Теперь издатель пытается пролоббировать принятие закона о запрете эдблоков, уровняв их с пиратскими сервисами. Об этом пишет Digiday.

Axel Springer пытается доказать в суде, что «третьи стороны не могут влиять на политику распространения контента». Войну с эдблоками издатель начал в 2015-м. За это время ИД не выиграл ни одного дела. Тем временем, как отмечает издание, в Германии уже 32% браузеров работают с блокировщиками рекламы.

В результате издатель решил применить новое «оружие». Axel Springer лоббирует подготовку и принятие закона, который фактически приравняет блокировщиков к интернет-пиратам и защитит контент от вмешательства третьих лиц. Аргумент юристов Axel Springer: удаление рекламы — это изменение контента, защищаемого законом о правообладателях.

Напомним, Axel Springer ─ один из крупнейших европейских издательских и медиаконцернов, выпускающий свыше 150 наименований газет и журналов в более чем 32 странах, включая Германию, Францию, Испанию, Россию, Швейцарию, Венгрию, Польшу, Чехию и др. В Германии ИД выпускает такие издания: «Вельт», «Бильд», Auto Bild, ComputerBild, Maxim, YAM! и многие другие.

Фото: axelspringer.com

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

CBS продлил сериал Star Trek: Picard на второй...

17.12.2019

Владислав Грузинский возглавил запуск прямоэфирной студии «UA: Суспільне»

20.12.2019

Павел Даниман о «Киевстар ТВ»: «Мы предлагаем клиентам...

13.01.2020

The CW продлил сразу 13 сериалов на следующий...

08.01.2020

«Суспільне» закрывает утренние программы в региональных филиалах

26.12.2019

Киберполиция обнаружила одессита, который массово взламывал аккаунты в...

19.12.2019

К 2030 году объем AR/VR-рынка составит более $30...

30.12.2019

Фестиваль блогеров Videozhara пройдет 23-24 мая

18.12.2019

Из плена боевиков освободили авторов «Радио Свобода»

30.12.2019

Мониторинг социальных сетей привел к падению глобальной свободы...

31.12.2019