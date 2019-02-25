💰📺 Не «Прямой». Экс-помощница Владимира Макеенко готовит к запуску телеканал

Экс-помощница собственника телеканала «Прямой» Владимира Макеенко, а также член редакционного совета «Прямого» и генеральный директор информационного агентства «Журналист» Екатерина Флекман запускает спутниковый телеканал. Данную информацию «Телекритике» подтвердила сама Екатерина Флекман.

Лицензия на вещание будет оформлена на ООО «ИА “Журналист”», собственниками которого, согласно государственному реестру предприятий, числятся Валерий Сыровацкий (75%) и Екатерина Флекман (25%). В уставном фонде предприятия указано 1 тыс. гривен. В интервью в мае 2018-го Екатерина Флекман называла Валерия Сыровацкого юристом и меценатом. В сети он упоминается также как основатель и совладелец компании «Интернешнл Курьер Сервис» – международного экспресс-перевозчика. У ИА «Журналист» есть ресурс journalist.today, который работает как новостной общественно-политический сайт.

Екатерина Флекман уверяет, что новый телеканал никак не связан с «Прямым». «Да, наше информационное агентство «Журналист» готовит к запуску телеканал. О формате телеканала готовы сообщить со временем. Вещатель не имеет никакого отношения к телеканалу «Прямой». В ИА «Журналист» владельцами указаны я и Валерий Сыровацкий – известный юрист. Он также основатель благотворительного фонда. Да, я нахожусь в редакционном совете «Прямого». Меня позвал Владимир Макеенко, когда запускал телеканал. Сегодня я не работаю с Макеенко», – сообщила в комментарии гендиректор ИА «Журналист».

В конце декабря «Телекритика» писала о том, что телеканал «Прямой» отказывается от запуска региональных сателлитов в Одессе и Харькове – местных цифровых телеканалов «Одесса 1» и «Харьков 1», в пользу запуска киевского областного цифрового телеканала «Перший київський» за деньги застройщиков Владимира Галантерника и Вадима Столара. У первых двух телеканалов в январе – феврале истек отведенный законом год на запуск вещания. У телеканала «Прямой» кроме спутниковой лицензии есть общенациональная цифровая лицензия. В условный холдинг, созданный вокруг «Прямого», также входит информационная радиостанция «Прямой ФМ», которая имеет лицензии на ФМ-вещание в шести городах.

Напомним, официально «Прямой» принадлежит экс-регионалу Владимиру Макеенко, но его реальным собственником «Украинская правда» называет Игоря Кононенко – первого заместителя председателя фракции БПП, однокурсника и бизнес-партнера президента. В начале 2000-х Владимир Макеенко работал с Петром Порошенко во фракции «Солидарность», а в 2015-м был кандидатом на должность мэра Киева от партии «Наш край», которую в СМИ называют техническим проектом Банковой; сегодня он входит в политсовет «Нашего края». Осенью прошлого года в структуре собственности «Прямого» появился кипрский офшор Parlimo Trading Limited, который по данным «Наших грошей» связан с «Украинской национальной лотереей», находящейся в сфере влияния народных депутатов от БПП Александра Третьякова и Глеба Загория.

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