🌌 NASA заглянет вглубь Вселенной
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🌌 NASA заглянет вглубь Вселенной

от Telekritika
От Telekritika 21
Главная Новости 🌌 NASA заглянет вглубь Вселенной

Аэрокосмическое управление США определилось с последующей научной миссией – понять, как развивалась Вселенная в первые сутки после Большого взрыва.

На исследование развития нашей Вселенной в первые сутки после Большого взрыва примерно 13 770 000 000 лет назад в проекте SPHEREx выделено $242 млн. Это без учета стоимости запуска ракеты с зондом. Космический телескоп будет выведен в космос в 2023 году.

Как сообщает пресс-служба NASA, ученые надеются, что орбитальная обсерватория с инфракрасной астрономией поможет понять, как развивалась Вселенная в первые сутки после Большого взрыва, пишет пресс-служба NASА.

Администратор NASA Джим Брайденстайн заявил, что данный проект является важной частью научной программы, которая включает в себя миссии различных размеров. Орбитальная обсерватория будет исследовать Вселенную как в оптическом, так и в ближнем инфракрасном диапазоне, который, хотя и невидим для человеческого глаза, служит мощным инструментом для ответа на вопросы о космосе. В течение миссии ученые соберут данные о более чем 300 миллионах галактик, а также о более чем 100 миллионах звезд Млечного Пути.

SPHEREx будет исследовать сотни миллионов галактик, расположенных в границах 10 млрд световых лет от нас на 96 длинах волн в оптическом и ИФ-диапазонах. В Млечном Пути будут искать воду и органические молекулы, необходимые для формирования планеты в так называемых «звездных колыбелях» с активным формированием звезд.

Каждые шесть месяцев SPHEREx будет обследовать все небо с использованием зонда. Миссия создаст карту всего неба в 96 различных цветовых полосах, намного превышающую цветовое разрешение предыдущих карт всего неба. Она также определит цели для более детального изучения в будущих миссиях, таких как James Webb Space Telescope и Wide Field Infrared Survey Telescope.

Напомним, 2 декабря на канале SyFy стартовал сериал «Летящие сквозь ночь».

Фото: Caltech

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