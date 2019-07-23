Нардепы-«враги прессы» не прошли в Раду

По данным ЦИК, нардепы Иван Винник, Сергей Пашинский и Олег Барна проиграли выборы в одномандатных округах, а Татьяна Черновол и Игорь Лапин не прошли в Верховную раду из-за низкого результата партии «Европейская солидарность». Каждого из этих кандидатов медийное сообщество не единожды критиковало, отмечают в Национальном союзе журналистов Украины.

«Блокирование сайтов без суда, гигантские штрафы и криминальная ответственность за журналистскую деятельность, иски на расследования и прямая травля журналистов – это наши претензии к нардепам-«врагам прессы», – отмечает глава НСЖУ Сергей Томиленко. – Только общественный резонанс и сопротивление журналистского сообщества помешали принятию драконовских законов, которые еще год назад настойчиво пропихивались в Верховной раде. Нынешние результаты голосования свидетельствуют, что избиратели не поддерживают политиков, которые воюют со СМИ».

В НСЖУ напоминают, что народные депутаты Иван Винник и Татьяна Черновол, члены парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне, являются авторами законопроекта №6688 по «противодействию угрозам национальной безопасности в информационной сфере», предусматривающего блокировку информационных ресурсов без решения суда. Также эти нардепы работали над проектом закона №9275 по «защите информационного пространства», который предлагает использовать санкции против украинских СМИ и считать элементами терроризма предоставление террористическим организациям «информационной поддержки». Правозащитники раскритиковали эту инициативу из-за нечеткого определение термина «информационная поддержка», что дает власти возможности для злоупотреблений в сфере медиарегулирования. На выборах в Верховную раду Иван Винник занял третье место на округе в Херсонской области, а у Татьяна Черновол непроходное 27-е место в списке партии «ЕС».

Глава Комитета по нацбезопасности и обороне Сергей Пашинский, кроме поддержки «драконовских» проектов коллег, известен давлением на редакцию журналу «Новое время» после статьи про схемы в военно-промышленном комплексе. На выборах в округе в Житомирской области он занял третье место.

Депутат от партии «Народный фронт» Игорь Лапин – автор законопроекта №10139, предусматривающего введение криминальной ответственности для журналистов за клевету. Речь идет об огромных штрафах и исправительных работах. На выборах Игорь Лапин не баллотировался на своем мажоритарном округе, а вошел в партийный список «ЕС» под непроходным номером 49.

Лишь пятое место на округе в Тернопольской области занял выдвиженец «Европейской солидарности» Олег Барна. Он известен нецензурными выражениями в адрес журналистов «1+1» в стенах Верховной рады и неоднократными оскорблениями журналистов, которые задавали ему неудобные вопросы.

Напомним, вчера «Телекритика» писала, что социологи пристыдили главреда «Левого берега» Соню Кошкину за обнародование данных экзитпола.

Фото: president.gov.ua