«Нападник» на DZIDZIO называет себя пострадавшей стороной
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«Нападник» на DZIDZIO называет себя пострадавшей стороной

от Telekritika
От Telekritika 130
Главная Медиатусовка «Нападник» на DZIDZIO называет себя пострадавшей стороной

Бывший офицер разведки, а ныне бизнесмен Михаил Мишков, который выкупил 25% компании Meison Entertainment, уверяет, что является пострадавшей стороной в конфликте.

Михаил Мишков заявил в комментарии ТСН, что его позиция «правовая». По его словам, однажды он побывал на корпоративе, где выступал DZIDZIO, и решил, что сможет заработать в этом проекте.

«Я решил купить эти 25%. Законным способом заключили с Турко (экс-участник группы DZIDZIO Олег Турко (Лесик). – Ред.) договор, внесли в реестр, переоформили. Потом, когда начали разбираться, оказалось, что доходов у Михаила Хомы нет, хотя их выступление, и я могу предоставить информацию, стоит $25 тысяч. […] Поэтому я обратился к учредителям-совладельцам – это Безух Виктор, Анатолий Безух, Михаил Хома – и попросил предоставить мне документы как новому совладельцу, что происходит с проектом», – рассказал Мишков.

Он добавил, что ему отказали в предоставлении документов и «информировали о наличии юридического адреса, по которому необходимо обращаться». «Поехал по этому адресу в Радомышле (где зарегистрирована компания. – Ред.), но там стоит только разваленная хата. Я даже вызвал полицию, и они это зафиксировали. Глава поселкового совета заверил, что в этом доме никто не появляется. Я подъехал к Безуху и пытался с ними общаться, но меня начали игнорировать», – заявил Мишков.

Также он обвинил артистов в неуплате налогов. «Я сообщил, что есть открытое уголовное дело о неуплате налогов, где я признан пострадавшей стороной. Дело открыто в Коростышеве», – сообщил Мишков.

Мужчина добавил, что после этого в его адрес «от неизвестных лиц посыпались угрозы». «Мне даже не дали ознакомиться с бухгалтерией. Получается, что они берут за концерты наличные, получают дотации от государства, выводят деньги через подставных лиц. Они от меня прятались, я вызывал полицию неоднократно, от меня морозились», – уверяет Мишков.

«И тут я увидел в интернете, что Хома проводит прямой эфир на радио. Я подъехал к нему, он выскочил как сумасшедший, кричал “какие проценты, зачем меня толкать”. Набежала какая-то массовка, кричала какая-то женщина, что вызовет полицию. Я говорю: “Я уже полицию вызвал, но я приехал к вам с мировым предложением, давайте разберемся и я помогу сделать ваш проект лучше”. Он лишь говорил, что вызовет полицию», – описал Мишков ситуацию со своей точки зрения.

На вопросы об избиении он уверяет, что как «военнослужащий запаса» и бывший офицер разведки со «многими разрядами по разным видам спорта» он это сделать не мог: «Пусть проводят расследование, кто и куда бил». «Это меня пытались побить – уже месяц за мной какие-то непонятные люди ходят, какие-то звонки с угрозами. Это Михаил Хома ведет себя непорядочно. То, что он звезда, не дает ему права делать, что угодно. Я докажу, что Михаил Хома – преступная группировка во главе с Анатолием Безухом Викторовичем, которые выводят бюджетные средства. Я подаю заявление в Шевченковское РОВД», – подытожил Мишков.

Мишков также добавляет, что купил 25% компании за $300 тысяч, часть из которых уже выплатил Олегу Турко. Последний заверил ТСН, что продал долю в бизнесе от безвыходности: «Они меня игнорировали, забросали судами», – рассказал он.

28 декабря около полудня на пороге радиостанции «Хит ФМ» Михаилу Хоме перекрыли путь восемь мужчин и нанесли два удара по лицу. Как сообщила ранее PR-менеджер группы Лилия Слюсар, нападение на Хому организовал Михаил Мишков, которому бывший участник группы Олег Турко перепродал свою долю в компании без ведома Хомы, но позже от своих слов Слюсар отказалась, указав на тайну следствие. Врачи диагностировали у Хомы разрыв барабанной перепонки левого уха.

По данным Госреестра предприятий, компанией «Мейсон Энтертеймент» владеют Андрей Безух (50%), Михаил Хома (25%) и Михаил Мишков (25%). В прошлом году сообщалось, что Хома отсудил у экс-участника группы 400 тысяч гривен за незаконное исполнение песен.

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