Надежда Матвеева стала соведущей «Битвы экстрасенсов» на СТБ

2 октября стартует 20 сезон реалити-шоу «Битва экстрасенсов». В новом сезоном добавится новая ведущая – Надежда Матвеева, которая ранее вела на телеканале СТБ программу «Все буде добре». Об этом сообщила пресс-служба телеканала СТБ.

Надежда Матвеева будет присутствовать не на всех программах сезона. Главным ведущим останется Павел Костицин, а Матвеева пополнит лишь команду соведущих: Ольги Сумской и Елены Мельник.

Помогать оценивать работу участников на испытаниях будет победитель 16 сезона «Битвы экстрасенсов» Сурен Джулакян и приглашенные звезды.

Известно, что в первом выпуске «Мистер Х» также примет участие известная украинская певица Наталья Могилевская.

Надежда Матвеева – украинская ведущая, известная по телепередачи «Все буде добре», которую она вела на канале СТБ 5 лет, вплоть до закрытия проекта.

Напомним, ранее «Телекритика» писала, что Надежда Матвеева стала ведущей бэкстейджа Национального отбора на Евровидение.

Фото: пресс-служба СТБ

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