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Нацсовет решил объявить два новых конкурса для местного вещания

от Telekritika
От Telekritika 303
Главная Новости Нацсовет решил объявить два новых конкурса для местного вещания

Регулятор выставил на коркус 11 FM-частот в восьми областях Украины и четыре программы на полтавском канале

На заседании 20 февраля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решил выставить на конкурс для развития местного радиовещания 11 FM-частот в восьми областях Украины, а для развития местного цифрового телевидения – четыре программы на 47 ТВК в Кременчуге Полтавской области.

Для освоения радиопространства предложены две частоты в Днепропетровской области, частоты в Киевской области, Кировоградской области, Сумской области, Харьковской области, Черкасской области, Черновицкой области и Черниговской области. Мощность передатчиков составляет от 0,03 до 1 кВт.

Требованиями к программной концепции предусмотрено, что в общем объеме собственного вещания не менее 15% должны составлять передачи местной тематики, в частности информационного, публицистического, образовательного направления. Разрешается ретрансляция программ Суспільного мовника и программ «Армия FM».

Для того, чтобы обеспечить вещание местных телекомпаний в цифровом стандарте DVB-T2 (MPEG-4), регулятор предлагает на конкурс четыре программы на 47 телевизионном канале в Кременчуге Полтавской области. Будут вещать 24 часа в сутки. Рекомендуется размещение социально важных и информационных программ местной тематики.

Фото: unsplash

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