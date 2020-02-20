Нацсовет решил объявить два новых конкурса для местного вещания

На заседании 20 февраля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решил выставить на конкурс для развития местного радиовещания 11 FM-частот в восьми областях Украины, а для развития местного цифрового телевидения – четыре программы на 47 ТВК в Кременчуге Полтавской области.

Для освоения радиопространства предложены две частоты в Днепропетровской области, частоты в Киевской области, Кировоградской области, Сумской области, Харьковской области, Черкасской области, Черновицкой области и Черниговской области. Мощность передатчиков составляет от 0,03 до 1 кВт.

Требованиями к программной концепции предусмотрено, что в общем объеме собственного вещания не менее 15% должны составлять передачи местной тематики, в частности информационного, публицистического, образовательного направления. Разрешается ретрансляция программ Суспільного мовника и программ «Армия FM».

Для того, чтобы обеспечить вещание местных телекомпаний в цифровом стандарте DVB-T2 (MPEG-4), регулятор предлагает на конкурс четыре программы на 47 телевизионном канале в Кременчуге Полтавской области. Будут вещать 24 часа в сутки. Рекомендуется размещение социально важных и информационных программ местной тематики.

Фото: unsplash

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