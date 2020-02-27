Нацсовет проверит Best FM на соблюдение квот

27 февраля Национальны совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку лицензиату ООО «Телерадиоиздательская компания «КОМРА»» (Best FM). Регулятор проверит, насколько вещатель соблюдает законодательство в части распространения определенной доли песен на украинском языке.

Мониторинг суточного радиовещания за 2 февраля 2020 года зафиксировал, что в промежутке времени между 7:00 и 14:00 доля песен на украинском языке в эфире Best FM составляла 29,91%.

«Такой объем песен противоречит законодательной норме и условиям лицензии, которыми предусмотрено, что доля песен на государственном языке, распространенных в течение суток и в каждом промежутке времени, должна составлять в эфире вещателя не менее 35%», – сообщает Нацсовет.

Наличие у радиостанции Best FM нарушений части второй статьи 9, части седьмой статьи 27, части восьмой статьи 28 и пункта а) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» будет выясняться в ходе проведения внеплановой выездной проверки. В случае их подтверждения регулятор применит к вещателю санкцию, предусмотренную действующим законодательством.

Фото: unsplash

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