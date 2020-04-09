Нацсовет назначил внеплановые проверки телеканала «Прямий» и «Радіо Слобожанщіни»

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 9 апреля назначил внеплановые проверки телеканала «Прямой» и радиостанции «Радіо Слобожанщіни». Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Внеплановая выездная проверка ООО «Телеканал «Прямий»» назначена на основании мониторингов телеканала, которые были проведены в период с 19 октября 2019 по 22 февраля 2020 года. Высказывания, которые звучали в «Вата-шоу», расценили как имеющие признаки нарушения целого ряда статей Законов Украины «О телевидении и радиовещании», «Об информации» и «О защите общественной морали».

Мониторингом ООО «Радіо Слобожанщіни» (г. Харьков) от 24 марта 2020 в эфире радиостанции зафиксированы признаки нарушения требований Закона Украины «О телевидении и радиовещании» относительно трансляции произведений с участием артистов, которые внесены в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности; обязательной доли ведения дикторами и ведущими радиопередач на государственном языке и выполнение правил рекламной деятельности и спонсорства. В день проведения мониторинга радиостанция транслировала песню «Цветы под снегом» в исполнении Александра Панайотова и Ларисы Долиной. Последняя есть в данном Перечне. Доля ведения дикторами и ведущими радиопередач на государственном языке составляла 40,5%, что меньше чем предусмотренные законом 60% суточного объема передач. Кроме того, реклама медицинской лаборатории звучала на русском языке.

Приказы о проведении проверок будут выданы после завершения карантина, тогда же состоятся и сами проверки, сообщил член Национального совета Юрий Зиневич. Его коллега Максим Оноприенко обратил внимание лицензиатов на то, что регуляторный орган в период карантина работает и дальше мониторит эфиры телерадиокомпаний, хотя проверки на период карантинных мероприятий отменены. Он призвал не допускать нарушений, поскольку Нацсовет, как всегда, особенно тщательно следит за вопросами национальной безопасности и защиты отечественного телерадиоинформационного пространства.

Напомним, екс-член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский требует санкций для телеканалов «112 Украина» и «Наш».

Фото: «Прямий»

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