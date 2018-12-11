Нацсовет утвердил Общественный совет, треть членов которого – представители бизнеса

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 6 декабря утвердил обновленный состав Общественного совета. Всего в регулятор поступило 35 заявлений претендентов, из них регулятор выбрал 15, из которых 6 кандидатов – представители бизнеса.

Двухлетние полномочия Общественного совета завершились 30 августа, после чего регулятор объявил конкурс на формирование его нового состава. Нацсовет 18 октября продлил срок подачи документов до 18 ноября, мотивировав ограниченным количеством заявок и наличием кандидатов, представляющих лицензиатов Нацсовета. Согласно утвержденному 29 сентября 2016 года Положению об Общественном совете, его состав избирают члены Нацсовета, претенденты должны быть представителями «профессиональных негосударственных неприбыльных организаций, ассоциаций, легализованных в установленном законодательством порядке, а также авторитетные специалисты сферы, касающейся предмета регулирования Нацсовета».

Членами Общественного совета Нацсовета стали:

Елена Андриенко – самовыдвиженец, главный юрист рекламного холдинга Publicis Groupe Ukraine (руководитель юротдела ДП «ССМ»), член юридических комитетов Индустриального телевизионного комитета, Радиокомитета, Индустриального комитета наружной рекламы;

Сергей Бойко – самовыдвиженец, совладелец и директор консалтингового агентства BigDataUA, совладелец телеканалов «Дача» и Epoque, в прошлом – президент компании «Воля»;

Виктория Веселовская – от Николаевской областной ОО «Николаевский пресс-клуб», генпродюсер местного канала «Так ТВ» семьи Головченко, директор департамента международных отношений и совладелица Колледжа прессы и телевидения (частное учебное заведение Головченко);

Александр Глущенко – самовыдвиженец, директор ОТТ-сервиса Omega TV, владелец порталов ProTV.ua и MediaSat;

Арсен Жумадилов – от ОО «Крымский институт стратегических исследований», председатель правления Крымского института стратегических исследований, в прошлом – руководитель отдела обеспечения деятельности уполномоченного президента по делам крымскотатарского народа, экс-председатель Беляевской районной государственной администрации Одесской области;

Светлана Коробина – самовыдвиженец, в прошлом заместитель гендиректора Национального центра Александра Довженко, 17 лет работала директором фильмов, была членом конкурсной комиссии по отбору членов Совета по государственной поддержке кинематографии;

Марьяна Кучерук (Закусило) – от ОО «Детектор медиа», заместитель шеф-редактора сайта «Детектор медиа»;

Василий Мезенцов – самовыдвиженец, директор и оучредитель радиостанции «Тризуб ФМ», которая работает в Донбассе; медик-волонтер, соучредитель и руководитель БФ «Объединение волонтеров Запорожья»;

Катерина Мясникова – от ОО «Восточноевропейский институт проблем медиа», исполнительный директор «Независимой ассоциации телерадиовещателей»;

Любовь Найденова – от Ассоциации политических психологов Украины, заместитель директора, заведующая лабораторией психологии массовой коммуникации и медиаобразования Института социальной и политической психологии Национальной академии педагогических наук Украины;

Сергей Семкин – от ОО «Индустриальный телевизионный комитет», исполнительный директор;

Александр Федиенко – от Интернет Ассоциации Украины, председатель правления; руководитель компании ИМК (беспроводные технологии связи);

Мирослав Хомяк – от Львовской областной организации Национального союза журналистов Украины и ОО «Комитет экологического спасения Украины», генеральный директор радио «Львівська хвиля», официальные собственники которого – тесть и сестра), бывший глава львовской налоговой, председатель Львовской областной организации партии «Наш край», а в прошлом – СДПУ(о) Виктора Медведчука;

Александр Янковский – от ОО «Радио крымских общин», главный редактор «Радио крымских общин» (радио «Крым. Реалии» – проект «Радио Свобода»), в прошлом – генеральный продюсер Черноморской телерадиокомпании;

ОО «Институт массовой информации» как коллективный член (это позволяет положение об Общественном совете Нацсовета), представитель – Роман Головенко, юрист организации.

Таким образом, шесть членов Общественного совета (Елена Андриенко, Сергей Бойко, Виктория Веселовская, Александр Глущенко, Александр Федиенко, Мирослав Хомяк) – это представители бизнеса. Аргументируя свое голосование, члены Нацсовета сообщили, что для баланса предоставили поддержку специалистов различных сфер, в частности, кино и рекламы. Куратор Общественного совета при Нацсовете Ольга Герасимьюк акцентировала на необходимости не нарушать положения об Общественном совете и не голосовать за представителей бизнеса и лицензиатов Нацсовета. Члены регулятора трактовали эту норму произвольно – указав на то, что избранные члены Нацсовета от бизнеса подавались не от компаний, а от общественных организаций.

Следует отметить, что члены Нацсовета также проголосовали за двух кандидатов, которые не пришли на заседание, где их избирали в члены Общественного совета (Александр Глущенко и Александр Федиенко).

До 20 декабря обновленный Общественный совет должен провести первое заседание, на котором – избрать главу и секретаря.

В состав нового Общественного совета не прошла глава Общественного совета предыдущего созыва Наталья Клитна – глава правления Ассоциации поставщиков и правообладателей контента. Она не получила голоса от президентской части регулятора – Юрия Артеменко, Сергея Костинского и Валентина Коваля. Ульяна Фещук (квота президента), которая проголосовала за кандидатуру Клитной, после голосования предложила ей стать советником на общественных началах. На своей Facebook-странице Наталья Клитна связала недопуск к Общественному совету со своей позицией по принятию Порядка адаптации иностранных телеканалов (АППК и Общественный совет рекомендовали Нацсовету не принимать документ, указывая на незаконность его норм), а также отметила, что предыдущий состав Общественного совета не был «ручным».

Членами Общественного совета также не стали:

Ольга Большакова – от «Независимой асоциации телерадиовещателей»;

Дмитрий Ганзенко – от провайдера «Ланет», где работает заместителем директора;

Анатолий Максимчук – от МОО «Европейская медиа платформа», заместитель генерального директора StarLightMedia;

Ольга Пантелеймонова – самовыдвиженец, генеральный директор Star Media;

Алексей Шульдешов – самовыдвиженец, генеральный продюсер телеканалов группы Star Media;

Галина Полхович – от ОО «Всеукраинская ассоциация операторов кабельного телевидения и телеинформационных сетей», генеральный директор этой ассоциации и совладелица провайдера «Информационные технологии»;

Татьяна Черний – от ОО «Всеукраинская ассоциация операторов кабельного телевидения и телеинформационных сетей», юрист этой ассоциации;

Юлия Поляк – от ОО «Всеукраинская ассоциация вещания общин», бывшая сотрудница отдела мониторинга и анализа телерадиовещания Нацсовета, сегодня работает в юридическом департаменте телеканала «Украина»;

Татьяна Попова – от ассоциации «Телекоммуникационная палата Украины», председатель совета ассоциации;

Алина Правдиченко – от ОО «Центр демократии и верховенства права», юрист центра;

Сергей Демский – от Всеукраинского объединения работодателей «Федерация работодателей в сфере телерадио-, издательской, рекламной и информационной деятельности», директор юридического департамента федерации;

Элеонора Дибривна – от Ассоциации журналистов, издателей и вещателей «Новомедиа», где работает юристом;

Надежда Колесникова – самовыдвиженец, партнер платформы социальных коммуникаций Practicum, входила в Общественный совет предыдущего созыва;

Дмитрий Колесников – от Ассоциации по управлению аудиовизуальными правами «АРМА-Украина», председатель правления этой ассоциации, заместитель директора и продюсер компании «Кинотур»;

Роман Сагайдак – самовыдвиженец, руководитель отдела закупок сервиса Megogo;

Ирина Стройко – от ВОО «Ассоциация юристов Украины», главный юрисконсульт «1+1»;

Елена Тараненко – от ОО «Донецкий пресс-клуб», заведующая кафедрой журналистики Донецкого национального университета имени Василия Стуса (функционирует в Виннице)

Валерий Юрченко – самовыдвиженец, в прошлом заместитель генерального директора Национальной радиокомпании Украины и «Украинского радио», экс-президент Концерна РРТ;

ОО «Гильдия независимых экспертов информационной сферы» как коллективный член, представитель – председатель гильдии Валерий Межинский, в прошлом – председатель аппарата Нацсовета.