Нацсовет разрешил «Прямому» и «5 каналу» поменяться местами в «Зеонбуде»

10 января Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания разрешил телеканалам «Прямой» и «5 канал» поменяться местами в эфирной цифровой сети компании «Зеонбуд». Переоформление состоялось по заявлению обоих телекомпаний.

Юридически решение было оформлено следующим образом: регулятор внес изменения в свое решение от 18 августа 2011 года «Об утверждении распределения программ по мультиплексам МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5». Фактически «Прямой» перешел из мультиплекса МХ-5 в МХ-2, а «5 канал», соответственно, с МХ-2 в МХ-5.

Представитель «5 канала» заверил членов Нацсовета, что с этим предложением обратились представители телеканала «Прямой», для телеканала такая «замена некритична». По мнению представителя «Прямого», 2-й мультиплекс имеет лучшее покрытие, чем пятый. «У нас есть горячая линия. По поводу приема сигнала МХ-5 мы имеем много звонков. По нашим данным, он хуже работает по МХ-2», – сообщил он.

Член Нацсовета Олег Черныш отметил, что по данным компании «Зеонбуд» все четыре мультиплекса имеют равнозначное покрытие. Другие члены регулятора решили не развивать этот вопрос. Также, по мнению Олега Черныша, изменения в лицензию должна внести компания «Зеонбуд» – список телеканалов прописан в приложении к лицензии провайдера. Чиновник акцентировал на том, что компания не подавала изменений в лицензию, когда Нацсовет пролицензировал телеканал «Рада» на место канала «Винтаж».

В МХ-5 на четырех из восьми мест вещают общенациональные телеканалы, еще четыре – местные и региональные. По данным «Телекритики», инициаторами изменения мультиплекса были именно представители «5 канала». На рынке они объясняли смену мультиплекса желанием вставлять в эфир канала региональную рекламу. Такую возможность, якобы, дает исключительно пятый мультиплекс.

Для телеканала «Прямой» это уже не первая смена места вещания в сети компании «Зеонбуд». В ноябре 2014-го «Зеонбуд» самовольно провел замену телеканалов «Эспрессо» и «Тонис» (предшественник «Прямого»): «Эспрессо» перешел с 23 на 25 кнопку, а «Тонис» – с 25-й на 23-ю, соответственно.

Напомним, «5 канал» официально принадлежит президенту Петру Порошенко. Телеканал «Прямой» называет своим владельцем экс-регионала, члена политсовета и руководителя киевской ячейки партии «Наш край» Владимира Макеенко, но его реальным владельцем «Украинская правда» называет Игоря Кононенко – первого заместителя председателя фракции БПП, однокурсника и бизнес-партнера президента. Осенью 2017 года в структуре собственности «Прямого» появился кипрский оффшор Parlimo Trading Limited, который, по данным «Наших грошей», тесно связан с «Украинской национальной лотереей», что находится в сфере влияния народных депутатов от БПП Александра Третьякова и Глеба Загория.

Фото: «Прямой»