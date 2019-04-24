📻 Нацсовет раздал около 30 ФМ-частот местным «князькам»

18 апреля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания подвел итоги радиоконкурса на местное вещание, определив победителей на 28 частотах в малых населенных пунктах 15 областей Украины. Это был пятый конкурс в рамках проекта «Вещание общин», предназначенный для развития регионального радиовещания. От всех предыдущих этот конкурс отличается особым списком победителей. В нем значатся 25 компаний, из которых 12 – это коммунальные вещатели местных советов (в основном – радиостанции проводного радио). Среди частных вещателей присутствуют компании влиятельных финансово-политических и региональных групп.

Требования к программной концепции предусматривают, что в общем объеме вещания не менее 15% должны составлять информационные передачи на местную тематику. Также разрешается ретрансляция общественных радиовещателей и Центральной телерадиостудии Министерства обороны Украины («Армия FM – военное радио»).

Больше всего частот собрала радиостанция «Львівська хвиля» – вещатель получил три частоты: в Ковеле Волынской области, Бориславе Львовской области и селе Цепцевичи Ровенской области. Гендиректор радиостанции – Мирослав Хомяк (вещателем владеют его тесть и сестра), председатель Львовской областной организации партии «Наш край» (которую называют проектом БПП), работал во львовской налоговой, экс-член СДПУ(о) Виктора Медведчука. За последние два года при содействии Нацсовета радиостанция значительно расширила вещание на Западной Украине.

Продолжает расширять сеть вещания «Гуцульське радіо» (ООО «Парбат») – радиостанция получили частоту в Червонограде Львовской области. Вещатель принадлежит Виталию Дымченко и Николаю Пасько, а фактически находится в сфере влияния телеканала «Эспрессо», совладельцем которого является жена нардепа от «Народного фронта» Николая Княжицкого Лариса. Радиостанция впервые была пролицензирована в прошлом году – вещатель получил частоты в Ивано-Франковской области.

Впервые Нацсовет пролицензировал в Радехове Львовской области «Радио УНА» (ООО «УНА-1»). Радиостанция позиционирует себя как «первая украинская националистическая волна». Владельцем выступает Андрей Смусь из Ровно – автор и ведущий ровенского кабельного телеканала «Сфера ТВ» (владелец – Владимир Романюк).

Недавно запущенный хмельницкий телеканал «Перший подільський» (ООО «Про Медиа Групп») владельца «Эпицентра» и нардепа Александра Гереги (официальный владелец – юрист «Эпицентра» Руслан Котелба) получил ФМ-частоту в пгт Теофиополь (Хмельницкой области) с тем же позывным, что и название телеканала.

Частота в Балте Одесской области отошла вновь радиостанции «Балта ФМ» (ООО «Винтаж ФМ»), владелица которой Юлия Крук из Одессы, которая находится в сфере влияния экс-губернатора Одесской области Михаила Шмушковича, которого связывают с нардепом от БПП Алексеем Гончаренко. Радиостанцию ​​представляли как проект сайта «Думская», который принадлежит Гончаренко. Сайт имеет также эфирный цифровой телеканал в Одесской области.

Частоту в Шостке Сумской области получило ЗАО «Шосткинская телекомпания “Телеком-Сервис”» (позывной «Вас вітає радіо “ТКС”») нардепа от «Воли народа» Игоря Молотка.

Частоту в Новоднестровске Черновицкой области получил черновицкий телеканал «ТВА» (ООО «Телерадиокомпания "ТВА"»), который планирует запустить радиостанцию ​​«ТВА ФМ». Официальная собственница последнего – Наталья Гирман, жена председателя наблюдательного совета банка «Альянс» Юрия Гирман. Реальные владельцы – семья Бурбак. Муж официальной владелицы канала в 2015–2016 был помощником Максима Бурбака – главы депутатской фракции партии «Народный фронт» в Верховной раде. Директор компании Вадим Пелех –действующий помощник Максима Бурбака.

Рассмотрение вопроса об определении победителя на вещание на частоте 103,9 МГц в городе Ладыжин Винницкой области перенесено на следующее заседание Национального совета. Также определен победитель на вещание на частоте 98,5 МГц в г. Червонограде Львовской области. На частоты 88,1 МГц в г. Ковель Волынской области; 100,7 МГц в пгт Володарка и 94,7 МГц в пгт Згуровка Киевской области; 90,7 МГц в пгт Добровеличковка Кировоградской области; 92,2 МГц в пгт Новый Роздол и 89,8 МГц в пгт Самбор Львовской области; 107,3 ​​МГц в г. Купянск Харьковской области; 105,4 МГц в г. Смела Черкасской области – заявок не поступало, поэтому Национальный совет приостановил на них конкурс.

Полный список победителей:

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