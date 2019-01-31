Нацсовет рассказал об обновленном за 40 млн гривен мониторинговом центре
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Нацсовет рассказал об обновленном за 40 млн гривен мониторинговом центре

от Павел Мандрык
От Павел Мандрык 76
Главная Новости Нацсовет рассказал об обновленном за 40 млн гривен мониторинговом центре

В прошлом году победителем тендера ведомства стала компания, совладельцем которой выступает дочь председателя Киевской ОГА.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, подводя итоги за прошлый год в своем отчете, впервые рассказал об обновлении мониторингового центра. Центр назван «мощным программно-аппаратным комплексом». Регулятор перечисляет его особенности, среди которых, в частности, текстовое воспроизведения звука, поиск по словам и распознавание лиц.

«Мониторинговый центр сможет много важных функций выполнять в полуавтоматическом режиме. Среди них и функция транскрибирования – преобразование устной украинской речи и видео в текст. Новое программное обеспечение позволит анализировать тексты и видео, в том числе делать выборку по ключевым фразам и словам, фото, распознавать лица, эмблемы, логотипы, подсчитывать количество упоминаний тех или иных лиц в эфирах телевидения и радио. Значительно увеличится и объем памяти для архивирования накопленной информации. Мониторинговый центр сможет принимать и обрабатывать сигнал общенациональных эфирных и спутниковых телеканалов, кабельного и интернет-телевидения, IPTV, OTT», – говорится в отчете регулятора.

Нацсовет указывает, что речь идет о первом этапе обновления мониторингового центра. В целом реализация процесса развития мониторингового центра рассчитана на три года. В этом году регулятор потратится на обновление мониторинга в региональных представительствах. «В 2019-м его возможности планируется существенно расширить, что позволит обрабатывать данные местных и региональных теле- и радиоканалов. Уже подготовлено техническое задание для неотложного объявления тендера и выполнения второго этапа работ, в том числе и на площадках представительств Национального совета в областях», – отмечается в отчете.

Всего за 2018 год работники национального регулятора, кроме мониторингов для плановых и внеплановых проверок, провели 17 комплексных и целевых мониторингов, в ходе которых было обработано свыше 52 тыс. часов эфира общенациональных телерадиоорганизаций.

В то же время Нацсовет избегает в своем отчете финансовой стороны. Тогда как в единой системе электронных публичных закупок ProZorro указано, что в 2018 году на обновление мониторингового центра регулятор потратил 40 млн 379 тыс. гривен. Победителем стало ООО «Новітнє обладнання», договор с ним был заключен 17 сентября 2018. Конкурентом ООО «Новітнє обладнання» было ООО «ДЕПС Солюшенз». Его предложение было выше на 6 тыс. грн: изначально 40 млн 405 тыс. грн, а после открытых торгов – 40 млн 385 тыс. грн. «Новітнє обладнання» также сначала ставило цену на 20 тыс. грн выше, однако снизило ее. Председателем тендерного комитета указан член Нацсовета Валентин Коваль, в тендерной комиссии – еще 5 работников аппарата регулятора.

Одним из четырех совладельцев компании «Новітнє обладнання» является дочь председателя Киевской ОГА Александра Терещука. За последние два года компания получила подрядов на 140 млн гривен. Почти одновременно с этим дочь чиновника стала владелицей элитной недвижимости в Киеве. По официальному месту регистрации «Новітнього обладнання» находятся руины и помойка, говорится в расследовании программы «Наші гроші».

Александр Терещук много лет работал в структурах Министерства внутренних дел. Его дочь – Оксана Сорочинская, также ранее работала на госпредприятии МВД «Развитие», а ее муж Анатолий Сорочинский и сейчас работает инспектором по обороту оружия киевской Нацполиции. В уставный фонд Оксана Сорочинская внесла в 2015 году 2,1 миллиона гривен, ее доля в предприятии составляет 16%. Она одна из 4 собственников компании. Почти одновременно с вхождением в бизнес дочь Терещука стала обладательницей элитной недвижимости. Так, Сорочинская купила половину новопостроенной многоэтажки на столичном Печерске. Вторая половина – у ее брата. За несколько месяцев до этого она приобрела офисное помещение площадью почти 400 кв. м в новом доме возле парка Феофания.

Напомним, финансирование Нацсовета из государственного бюджета в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросло более чем в два раза: с 47,6 млн грн до 104,9 млн грн. Из них 43,5 млн гривен – бюджет развития. Бюджет ведомства в этом году вырос еще больше и составляет 124 млн 861,3 тыс. гривен. Расходы потребления составляют 66,344 млн гривен, на развитие заложено 58,516 млн гривен.

Фото: Анна Федорук

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