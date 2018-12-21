Нацсовет проведет конкурс для местных радиостанций

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг, 20 декабря, принял решение об объявлении конкурса и утверждении конкурсных условий для вещания на 37 FM-частотах и ​​одной средневолновой частоте в 16 областях Украины. Это конкурс для развития местного радиовещания.

Согласно конкурсным требованиям к программной концепции, не менее 15% в общем объеме собственного вещания должны составлять информационные передачи местной тематики. Также разрешается ретрансляция радиостанций общественного вещания («Українське радіо», «Промінь» и «Культура») и военно-патриотического радио («Армия FM»). Официально конкурс стартует после публикации объявления в газете «Голос Украины». Заявления от конкурсантов будут приниматься с 11 февраля по 12 марта, регулятор обязуется подбить итоги до 10 мая.

На конкурс выставлены частоты в районных центрах, предложенная мощность – от 0,01 до 0,1 кВт. В Чернигове выставлена частота на средних волнах мощностью 0,2 кВт.

В резерве Нацсовета находится около 35 частот в FM-диапазоне (22 из которых – в областных центрах). Они были аннулированы в октябре 2017 года из-за непрозрачной собственности радиостанций «Радиогруппы УМХ» («Авторадио», «Ретро ФМ» и «NRJ-Украина»). Член Нацсовета Сергей Костинский на заседании пообещал объявить конкурс на частоты из резерва в январе следующего года для местного вещания: «У нас еще осталась небольшая часть частот, которые можно выделить для местного радиовещания. Мы можем вынести их через месяц на конкурс следующем пакетом», – сообщил чиновник, не уточняя, будут ли это частоты «Радиогруппы УМХ».

«Телекритика» также писала о том, что у «Радиогруппы УМХ», связанной с находящимся в розыске Сергеем Курченко, за последние полгода истекли лицензии на вещание на около 70 частотах по Украине. Нацсовет должен был принять решение о продлении или непродлении этих лицензий за 60 дней до их окончания, но не сделал этого. До момента рассмотрения вопроса эти частоты остаются действительными.

Напомним, 6 декабря Нацсовет выставил на конкурс 4 частоты в FM-диапазоне в Киеве для форматных радиостанций (информационной, информационно-образовательной развлекательной, культурологической и джазовой и/или классической), потенциальные победители которого уже известны.

Фото: для коллажа использовано фото Gettyimages: 2673130

Photo by Reg Speller/Getty Images